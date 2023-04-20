SpaceX провела первый пуск Starship. Ракета успешно стартовала, но через несколько минут взорвалась

Корабль успешно стартовал с космодрома Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Однако через три минуты произошла нештатная ситуация: первая ступень не отделилась, ракета начала крутиться и через некоторое время взорвалась.
Максимальная высота, на которую удалось подняться ракете, составила 38 километров. Предполагалось, что Starship совершит суборбитальный полет — то есть без выхода в космос, на орбиту Земли.
В SpaceX сказали, что изучат данные и продолжат работу над проектом. «Успех подобных тестов зависит от того, что мы узнаем, и сегодняшний тест позволит нам повысить надежность Starship», — отметили в компании.
Первый тестовый пуск Starship был запланирован на 17 апреля, но был отложен из‑за технических сложностей. Илон Маск писал, что замерз клапан давления.
Starship — самая мощная и высокая (120 метров) ракета-носитель из когда‑либо построенных. Она создана для доставки людей на Луну и Марс и может нести до 150 тонн груза.
Система состоит из двух частей — ракеты Super Heavy с 33 двигателями и корабля Starship. Оба компонента способны возвращаться на Землю для повторного использования, но в рамках тестового полета их сохранение не планировалось.