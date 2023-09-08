Baza: житель Севастополя пнул портреты Пригожина и Уткина. Против него возбудили уголовное дело

21-летний житель Севастополя Глеб Малков пнул ногой импровизированный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину в центре города, сообщает телеграм-канал Baza. После этого против молодого человека возбудили уголовное дело.
Мемориал Пригожину и Уткину установили возле памятника Корнилову на площади 300-летия Российского флота. Как пишет Baza, Малков пнул ногой фотографии руководителей ЧВК «Вагнер» и задел российский флаг. Это заметили прохожие, после чего молодой человек попытался уйти.
Оперативники выследили Малкова и задержали. По версии следствия, он разгромил мемориал из‑за негативного отношения к властям РФ. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом, по которому грозит до года лишения свободы.