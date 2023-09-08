Baza: житель Севастополя пнул портреты Пригожина и Уткина. Против него возбудили уголовное дело

В то же время в Z-каналах появилось видео, на котором Малков после разгрома мемориала говорит, что «Российская Федерация напала на мою страну» — Украину. После этого вышло другое видео, на котором молодой человек приносит извинения за то, что «пнул флаг Российской Федерации из‑за неприязни к СВО».