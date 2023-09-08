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Baza: житель Севастополя пнул портреты Пригожина и Уткина. Против него возбудили уголовное дело

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:57

21-летний житель Севастополя Глеб Малков пнул ногой импровизированный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину в центре города, сообщает телеграм-канал Baza. После этого против молодого человека возбудили уголовное дело.

Мемориал Пригожину и Уткину установили возле памятника Корнилову на площади 300-летия Российского флота. Как пишет Baza, Малков пнул ногой фотографии руководителей ЧВК «Вагнер» и задел российский флаг. Это заметили прохожие, после чего молодой человек попытался уйти.

Оперативники выследили Малкова и задержали. По версии следствия, он разгромил мемориал из‑за негативного отношения к властям РФ. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом, по которому грозит до года лишения свободы.

В то же время в Z-каналах появилось видео, на котором Малков после разгрома мемориала говорит, что «Российская Федерация напала на мою страну» — Украину. После этого вышло другое видео, на котором молодой человек приносит извинения за то, что «пнул флаг Российской Федерации из‑за неприязни к СВО».

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин и его ближайший соратник Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа. В Кремле версию о том, что Владимир Путин причастен к их гибели, назвали «абсолютной ложью».

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