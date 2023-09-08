«Пошел ты на ***»: участники Anti-Flag обратились к фронтмену после новых обвинений в насилии

Вот как на новую информацию отреагировали Пэт Тетик, Крис Хед и Крис № 2: «Джастин, мы считаем, что ты болен и нуждаешься в серьезной профессиональной помощи. Мы хотим проявлять сострадание, но пошел ты на *** [фиг] за то, что причинил боль стольким людям. Не только тем, кто смело выступил вперед, но и всем, кто все еще носит в себе свою боль.