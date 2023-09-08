«Пошел ты на ***»: участники Anti-Flag обратились к фронтмену после новых обвинений в насилии

Бывшие коллеги фронтмена Джастина Сейна по группе Anti-Flag выступили с заявлением после того, как ранее еще больше женщин обвинили музыканта в сексуализированном насилии. Об этом сообщает NME.
Вот как на новую информацию отреагировали Пэт Тетик, Крис Хед и Крис № 2: «Джастин, мы считаем, что ты болен и нуждаешься в серьезной профессиональной помощи. Мы хотим проявлять сострадание, но пошел ты на *** [фиг] за то, что причинил боль стольким людям. Не только тем, кто смело выступил вперед, но и всем, кто все еще носит в себе свою боль.
Пошел ты на *** [фиг] за то, что так долго эксплуатировал творчество группы и многих людей, связанных с ней. Видимо, ты использовал наши убеждения в качестве прикрытия для вопиющих действий, которые, как ты знал, мы бы никогда не одобрили».
В заявлении группы также говорится, что сейчас у них гораздо больше вопросов, чем ответов. Чтобы во всем разобраться, они постоянно изучают полученную информацию.
5 сентября Rolling Stone опубликовал текст, в котором еще 12 женщин обвинили Сейна в насилии. По словам женщин, музыкант действовал по одинаковой схеме — устанавливал с девушкой зрительный контакт во время выступления, а затем подходил к ней после концерта. В одном из этих инцидентов, как утверждается, был замешан 12-летний подросток.
Некоторые женщины утверждали, что их встречи с Сейном были насильственными и без согласия. Одна из них рассказала, что после инцидента обратилась в полицию, где заявила, что музыкант надел на нее наручники и напал на нее в 2020 году. По словам женщины, полиция решила не возбуждать уголовное дело.
Anti-Flag была образована в 1988 году в Питтсбурге фронтменом Джастином Сейном и барабанщиком Пэтом Тетиком. Группа получила известность благодаря своей левой политике и долгой истории активизма. Группа выступала в поддержку таких организаций, как Amnesty International и Гринпис.