Anti-Flag объяснили причины распада и ответили на обвинения в сексуализированном насилии

Участники группы Anti-Flag выпустили в своих соцсетях заявления об обстоятельствах распада и обвинениях в сексуализированном насилии в адрес фронтмена Джастина Сейна.
Фронтмен панк-группы сказал, что выдвинутые против него обвинения являются «категорически ложными». Он утверждает, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия.
«Всю свою осознанную жизнь я посвятил тому, чтобы встать на защиту жертв [сексуализированного насилия], а также тех, кто страдает от угнетения и неравенства, кто подвергается виктимизации, унижению и насилию. Я всегда был и буду таким человеком. Заявления, которые обо мне говорят, являются противоположностью того, во что я верю и как я вел себя на протяжении всей своей жизни», — сказал Сейн.
В отдельных заявлениях трех товарищей Сейна по группе говорится, что в связи с обвинениями в насилии «единственным немедленным вариантом был роспуск коллектива». Вот, что написали Пэт Тетик, Крис Хед и Крис № 2: «Основной принцип Anti-Flag — выслушивать и верить всем, кто пережил насилие и жестокое обращение. Недавние обвинения в адрес Джастина прямо противоречат этому принципу».
По словам музыкантов, они были шокированы и убиты горем, когда услышали эти обвинения. Однако они подчеркнули, что за последние 30 лет никогда не видели, чтобы Сейн проявлял насилие или агрессию по отношению к женщинам.
21 июля Anti-Flag внезапно объявили о распаде без объяснения причин. Музыканты удалили все свои официальные аккаунты, а также сайт. Тогда поклонники и некоторые СМИ связали объявление о распаде с эпизодом подкаста, в котором женщина утверждала, что подверглась сексуализированному насилию со стороны фронтмена.
Группа Anti-Flag была образована в 1988 году в Питтсбурге фронтменом Джастином Сейном и барабанщиком Пэтом Тетиком. Первый альбом коллектива «Die for the Government» увидел свет в 1996 году, с тех пор музыканты выпустили 13 альбомов. В 2014 году группа приняла участие в записи трека «Бог и полиция» российского панк-коллектива «Тараканы».
Anti-Flag получили известность благодаря своей левой политике и долгой истории активизма. Группа выступала в поддержу таких организаций, как Amnesty International и Гринпис. В конце этого года музыканты собирались отправиться в турне по Северной Америке, но оно было отменено.