Anti-Flag объяснили причины распада и ответили на обвинения в сексуализированном насилии

«Всю свою осознанную жизнь я посвятил тому, чтобы встать на защиту жертв [сексуализированного насилия], а также тех, кто страдает от угнетения и неравенства, кто подвергается виктимизации, унижению и насилию. Я всегда был и буду таким человеком. Заявления, которые обо мне говорят, являются противоположностью того, во что я верю и как я вел себя на протяжении всей своей жизни», — сказал Сейн.