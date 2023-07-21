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Группа Anti-Flag объявила о распаде без объяснения причины

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:19

Американская панк-группа Anti-Flag внезапно объявила о распаде. Об этом сообщает NME.

Anti-Flag рассказали о распаде на сайте Patreon. Музыканты удалили все свои официальные аккаунты, а также сайт. Никаких объяснений причин о распаде не последовало.

Вот что говорилось в заявлении группы: «Anti-Flag распущены. Patreon был переведен в режим, в котором больше не будет взиматься ежемесячная плата. В ближайшие недели мы начнем оформлять возврат средств всем подписчикам. Как только все выплаты будут произведены, страница Patreon также будет удалена».

Группа Anti-Flag была образована в 1988 году в Питтсбурге фронтменом Джастином Сейном и барабанщиком Пэтом Тетиком. Первый альбом коллектива «Die for the Government» увидел свет в 1996 году, с тех пор музыканты выпустили 13 альбомов. В 2014 году группа приняла участие в записи трека «Бог и полиция» российского панк-коллектива «Тараканы».

Anti-Flag получили известность благодаря своей левой политике и долгой истории активизма. Группа выступала в поддержу таких организаций, как Amnesty International и Greenpeace. В конце этого года музыканты собирались отправиться в турне по Северной Америке, но оно было отменено.

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