Группа Anti-Flag объявила о распаде без объяснения причины

Вот что говорилось в заявлении группы: «Anti-Flag распущены. Patreon был переведен в режим, в котором больше не будет взиматься ежемесячная плата. В ближайшие недели мы начнем оформлять возврат средств всем подписчикам. Как только все выплаты будут произведены, страница Patreon также будет удалена».