На «Грэмми» выдвинули песню, в которой голоса Дрейка и The Weeknd созданы нейросетью

Единственным барьером для номинации «Heart on My Sleeve» остается правило о дистрибуции: по условиям «Грэмми», она должна быть в продаже в магазинах или опубликована на стриминговых площадках. И хотя Ghostwriter загружал песню на сервисы и YouTube, позже она была удалена лейблом Universal, а проблема с коммерческими правами так и осталась нерешенной.