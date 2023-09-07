На «Грэмми» выдвинули песню, в которой голоса Дрейка и The Weeknd созданы нейросетью

Песня «Heart on My Sleeve», записанная с помощью воссозданных нейросетью голосов Дрейка и The Weeknd, попала на рассмотрение премии «Грэмми», пишет Variety.
Хотя ни один из исполнителей не имеет к ней отношения, она может попасть в номинации на лучшую песню и рэп-песню года, рассказал изданию представитель рэпера Ghostwriter, автора трека.
В комментарии Variety исполнительный директор Академии звукозаписи Харви Мейсона-младшего, организатора премии, сказал, что «Heart on My Sleeve» «абсолютно соответствует критериям, поскольку написана человеком».
Общаясь с The New York Times, представитель Ghostwriter подтвердил, что автор песни сам придумал к ней текст и записал свой вокал в манере обоих артистов до обработки нейросетью с голосами.
Мейсон разъяснил новые правила академии в отношении искусственного интеллекта ранее этим летом: «Мы не собираемся давать номинацию или награду компьютеру с искусственным интеллектом или кому‑то, кто просто запрограммировал искусственный интеллект. Этого мы хотим избежать. [„Грэмми“ —] человеческая награда, подчеркивающая естественное превосходство творчества людей».
Глава академии напомнил, что использование искусственного интеллекта в вспомогательных целях не запрещено. Например, так сделал Пол Маккартни, который для новой песни «Битлз» очистил старую запись вокала Джона Леннона.
«Если на пластинке поют три или четыре „битла“, а один из голосов [улучшен с помощью] искусственного интеллекта, то мы все равно считаем это живым человеческим исполнением с более чем минимальным участием „Битлз“. Поэтому оно будет допущено к участию в конкурсе», — считает Мейсон.
Единственным барьером для номинации «Heart on My Sleeve» остается правило о дистрибуции: по условиям «Грэмми», она должна быть в продаже в магазинах или опубликована на стриминговых площадках. И хотя Ghostwriter загружал песню на сервисы и YouTube, позже она была удалена лейблом Universal, а проблема с коммерческими правами так и осталась нерешенной.
«Heart on My Sleeve» завирусилась в тиктоке и твиттере в апреле этого года. По данным Billboard, за первые 4 дня песня собрала больше 3,5 млн прослушиванией на всех площадках и принесла автору больше 16 тыс. долларов. Ее успех толкнул лейблы и Google обсудить возможность лицензирования голосов артистов.