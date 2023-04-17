В сети завирусился фейковый трек Дрейка и The Weeknd, сгенерированный нейросетью

В тиктоке и твиттере завирусился фейковый трек Дрейка и The Weeknd. Предположительно, песню полностью сгенерировала нейросеть, но отличить ее от реальной невероятно сложно — голоса артистов звучат очень правдоподобно.
Композиция называется «Heart on My Sleeve» и посвящена бывшей девушке The Weeknd, певице Селене Гомес. Сперва под ритмичный ритм и басы зачитывает Дрейк, затем вступает The Weeknd.
Митчелл Коэн из компании AppSumo выложил в твиттере пост, посвященный фейковой песне. Он выяснил, что первоначально ее загрузил пользователь тиктока под ником Ghostwriter977 (сейчас у этого ролика более 9 млн просмотров).
В тиктоке юзера размещен 56-секундный фрагмент трека, а в описании его профиля есть ссылка на сторонний сайт. Там перешедшим предлагается поделиться своим номером телефона, чтобы получить полную версию песни.
Сайт, куда ведет ссылка, принадлежит стартапу Laylo, который занимается коммуникацией между артистами и поклонниками. По мнению Коэна, с помощью фейкового трека Дрейка компания пытается привлечь новых клиентов.