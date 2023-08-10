Universal Music и Google собираются брать деньги с авторов треков, созданных с помощью ИИ

Тогда лейбл призвал стриминговые сервисы быть более бдительными и удалять треки, созданные искусственным интеллектом. «Мы несем моральную и коммерческую ответственность перед нашими артистами за предотвращение несанкционированного использования их музыки и за предотвращение попадания на платформы контента, нарушающего права артистов и других авторов», — говорилось в заявлении Universal Music.