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Universal Music и Google собираются брать деньги с авторов треков, созданных с помощью ИИ

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:50

Google и Universal Music Group, представляющая Дрейка, Ариану Гранде и Тейлор Свифт, обсуждают возможность лицензирования голосов и мелодий, созданных искусственным интеллектом. Об этом сообщает Financial Times.

В рамках сделки компании собираются создать инструмент, с помощью которого пользователи смогут создавать музыку, используя голос, тексты или мелодии исполнителя.

Компании предлагают авторам дипфейков платить за право создавать музыку правообладателям, а исполнители могут выбрать, соглашаться им на это или нет.

По мнению главы лейбла Warner Music Роберта Кайнкла, такие правила дадут отрасли возможность создавать поток UGC-контента, а фанаты «смогут сделать своим кумирам высший комплимент».

Ранее в сети завирусились несколько треков, созданных искусственным интеллектом. Среди них — фейковая песня Дрейка и The Weeknd «Heart on My Sleeve». До жалобы Universal Music Group трек набрал 600 тыс. прослушиваний на Spotify.

Тогда лейбл призвал стриминговые сервисы быть более бдительными и удалять треки, созданные искусственным интеллектом. «Мы несем моральную и коммерческую ответственность перед нашими артистами за предотвращение несанкционированного использования их музыки и за предотвращение попадания на платформы контента, нарушающего права артистов и других авторов», — говорилось в заявлении Universal Music.

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