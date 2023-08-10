Universal Music и Google собираются брать деньги с авторов треков, созданных с помощью ИИ

В рамках сделки компании собираются создать инструмент, с помощью которого пользователи смогут создавать музыку, используя голос, тексты или мелодии исполнителя.
Компании предлагают авторам дипфейков платить за право создавать музыку правообладателям, а исполнители могут выбрать, соглашаться им на это или нет.
По мнению главы лейбла Warner Music Роберта Кайнкла, такие правила дадут отрасли возможность создавать поток UGC-контента, а фанаты «смогут сделать своим кумирам высший комплимент».
Ранее в сети завирусились несколько треков, созданных искусственным интеллектом. Среди них — фейковая песня Дрейка и The Weeknd «Heart on My Sleeve». До жалобы Universal Music Group трек набрал 600 тыс. прослушиваний на Spotify.
Тогда лейбл призвал стриминговые сервисы быть более бдительными и удалять треки, созданные искусственным интеллектом. «Мы несем моральную и коммерческую ответственность перед нашими артистами за предотвращение несанкционированного использования их музыки и за предотвращение попадания на платформы контента, нарушающего права артистов и других авторов», — говорилось в заявлении Universal Music.