Глава СПЧ назвал идеологией Запада «пакет» из ЛГБТ, феминизма и эвтаназии

«Вот сейчас, скажем, нам говорят, на Западе нет идеологии. Ну как нет. Вот, скажем, пакет из ЛГБТ, феминизма, включая какую‑нибудь эвтаназию. <…> Экологизм модный очень, я даже выговорить не могу. Энвайронментализм во главе с Гретой Тунберг — это, безусловно (ну, условно во главе с Гретой Тунберг), идеология. Радикальная причем идеология, как в свое время социализм лет 150 назад», — цитирует его слова РБК.