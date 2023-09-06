Глава СПЧ назвал идеологией Запада «пакет» из ЛГБТ, феминизма и эвтаназии

Идеология Запада сочетает в себе ЛГБТ, феминизм и эвтаназию. Об этом заявил глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев на презентации курса для вузов «Основы российской государственности.
«Вот сейчас, скажем, нам говорят, на Западе нет идеологии. Ну как нет. Вот, скажем, пакет из ЛГБТ, феминизма, включая какую‑нибудь эвтаназию. <…> Экологизм модный очень, я даже выговорить не могу. Энвайронментализм во главе с Гретой Тунберг — это, безусловно (ну, условно во главе с Гретой Тунберг), идеология. Радикальная причем идеология, как в свое время социализм лет 150 назад», — цитирует его слова РБК.
Фадеев заявил, что курс «Основы российской государственности» сразу стали «упрекать в идеологичности». По его словам, многие российские политики, журналисты и общественные деятели «шарахаются» от слова «идеология», хотя никакое общество и государство без идеологии не существует. При этом глава СПЧ отметил, что российской Конституцией запрещена лишь единственная идеология.
Он также считает, что в 1980-х и 1990-х годах российские учебники и система образования пронизывались идеологией, которая многими теперь считается ошибочной. «Это тоже была идеология, только мы этого не замечали, и нам объясняли, что этого как будто нет. Как будто это чистая наука», — утверждает Фадеев.
«Задача этого курса [«Основы российской государственности»], наоборот, — раскрепостить студентов, дать им более широкий взгляд, более широкую панораму. <…> Это не навязывается студентам, это дает возможность задуматься, подумать, поспорить, предложить что‑то свое. Эти идеи не навязываются студентам, а дают им новые возможности», — добавляет он.
Курс «Основы российской государственности» появится в вузах страны с 1 сентября. Его в декабре прошлого года поручил ввести Владимир Путин.
В учебнике по курсу, разработанном РАНХиГС, вегетарианство, эвтаназию и аборты назвали культом смерти. В пособии также говорится, что Запад продвигает новые ценности, чтобы достигнуть «физического бессмертия людей путем постепенного превращения естественного человека в биообъект, лишенный индивидуальных физических и половых признаков, духовных и нравственных качеств».