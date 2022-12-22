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Путин поручил ввести академический курс по основам российской государственности

Виктория Шанина
Сегодня в 17:16

Владимир Путин поручил разработать и внедрить отдельный академический курс по истории и основам российской государственности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на выступление президента на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

«В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство, оно всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер», — объясняет Путин такое решение.

Он не уточнил, появится этот курс в рамках школьной программы или в вузах. По словам президента, основная цель — «дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний».

Владимир Путин также сказал, что сейчас особенно важны проекты с просветительской направленностью. Инструменты для этого в России есть, отметил он.

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