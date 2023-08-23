В новом учебнике о российской государственности вегетарианство и аборты назвали культом смерти

В учебнике «Основы российской государственности», разработанном РАНХиГС для гуманитарных вузов, вегетарианство, эвтаназию и аборты назвали культом смерти. С пособием ознакомилась «Верстка».
В нем говорится, что Запад продвигает новые ценности, чтобы достигнуть «физического бессмертия людей путем постепенного превращения естественного человека в биообъект, лишенный индивидуальных физических и половых признаков, духовных и нравственных качеств».
По мнению авторов учебника, «ультралиберальные идеологии» стремятся сократить население планеты и для этого навязывают «культ смерти — эвтаназию для больных, старых и немощных, суицид для подростков, отказ от деторождения, прерывание беременности, отказ от традиционных белковых продуктов питания».
Учебник противопоставляет таким идеологиям «традиционные ценности»: веру (духовность), государство, достоинство, единую историю, знание, культуру, личность, мир, народовластие, национальные традиции, справедливость.
Тезисы о политике и истории в пособии строятся на противопоставлении Западу. К примеру, авторы критикуют Петра I за начавшееся при нем «оголтелое преклонение перед всем западным, нерусским». Владимира Путина же сравнивают со Сталиным, называя их обоих политиками, «при которых страна была сильной и уважаемой на международной арене».
Российской молодежи, как утверждается в учебнике, навязывается «идеология безудержного потребления», гедонистические ценности и лозунг «бери от жизни всё». «Звезды шоу-бизнеса становятся культурными символами, их жизнь — поведенческим образцом, которому пытаются подражать», — цитирует пособие «Верстка».
Издание обратило внимание, что руководит коллективом авторов нового учебника Сергей Перевезенцев. Он преподает на факультете политологии МГУ и придерживается православного понимания истории.