В новом учебнике о российской государственности вегетарианство и аборты назвали культом смерти

Тезисы о политике и истории в пособии строятся на противопоставлении Западу. К примеру, авторы критикуют Петра I за начавшееся при нем «оголтелое преклонение перед всем западным, нерусским». Владимира Путина же сравнивают со Сталиным, называя их обоих политиками, «при которых страна была сильной и уважаемой на международной арене».