Реклама
Новости

В новом учебнике о российской государственности вегетарианство и аборты назвали культом смерти

Семён Гудошников
Вчера в 21:55

В учебнике «Основы российской государственности», разработанном РАНХиГС для гуманитарных вузов, вегетарианство, эвтаназию и аборты назвали культом смерти. С пособием ознакомилась «Верстка».

В нем говорится, что Запад продвигает новые ценности, чтобы достигнуть «физического бессмертия людей путем постепенного превращения естественного человека в биообъект, лишенный индивидуальных физических и половых признаков, духовных и нравственных качеств».

По мнению авторов учебника, «ультралиберальные идеологии» стремятся сократить население планеты и для этого навязывают «культ смерти — эвтаназию для больных, старых и немощных, суицид для подростков, отказ от деторождения, прерывание беременности, отказ от традиционных белковых продуктов питания».

Учебник противопоставляет таким идеологиям «традиционные ценности»: веру (духовность), государство, достоинство, единую историю, знание, культуру, личность, мир, народовластие, национальные традиции, справедливость.

Тезисы о политике и истории в пособии строятся на противопоставлении Западу. К примеру, авторы критикуют Петра I за начавшееся при нем «оголтелое преклонение перед всем западным, нерусским». Владимира Путина же сравнивают со Сталиным, называя их обоих политиками, «при которых страна была сильной и уважаемой на международной арене».

Российской молодежи, как утверждается в учебнике, навязывается «идеология безудержного потребления», гедонистические ценности и лозунг «бери от жизни всё». «Звезды шоу-бизнеса становятся культурными символами, их жизнь — поведенческим образцом, которому пытаются подражать», — цитирует пособие «Верстка».

Издание обратило внимание, что руководит коллективом авторов нового учебника Сергей Перевезенцев. Он преподает на факультете политологии МГУ и придерживается православного понимания истории.

расскажите друзьям
теги
РАНХиГСМГУ
люди
Владимир Путин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»