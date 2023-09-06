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В комитете Госдумы по обороне заявили, что Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:34

Член думского комитета по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Сергею Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ».

«Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется. Но давайте подождем, увидим, это не главное. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое‑то время будет. Поживем — увидим. Ничего страшного там не происходит», — сказал он «Подъему».

Ранее, 6 сентября, экс-советница председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова обратила внимание, что с сайта Минобороны пропала страница с биографией Суровикина. При этом еще 2 сентября она была доступна, следует из кэша Google.

Последний раз публично Суровикин появлялся 24 июня. Тогда он записал видеообращение с призывом к бойцам ЧВК «Вагнер» остановить вооруженный мятеж. The Financial Times утверждала, что генерала задержали. Bloomberg писал, что его несколько дней допрашивали военные прокуроры в связи с мятежом.

Две недели назад источник РБК рассказал, что Суровикин был отстранен от должности командующего ВКС. По информации издания, Суровикин покинул свой пост «в связи с переходом на другую работу», перестал быть замкомандующего операцией на Украине, а также ушел «в краткосрочный отпуск».

Пару дней назад журналистка Ксения Собчак опубликовала первое за долгое время фото Суровикина. На снимке он прогуливается с женой среди живой изгороди во дворе дома. «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — подписала изображение Собчак.

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