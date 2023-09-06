В комитете Госдумы по обороне заявили, что Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ»

«Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется. Но давайте подождем, увидим, это не главное. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое‑то время будет. Поживем — увидим. Ничего страшного там не происходит», — сказал он «Подъему».