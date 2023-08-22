СМИ: генерала Сергея Суровикина освободили от должности командующего ВКС

Генерала армии Сергея Суровикина освободили от должности командующего Военно-космическими силами России. Об этом сообщил «РБК», а еще ранее — журналист и экс-главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*.
По информации «РБК», Суровикин покинул свой пост «в связи с переходом на другую работу» и также перестал быть замкомандующего операцией на Украине. Генерал, как заявил источник издания, «находится в распоряжении» Минобороны.
Какую именно должность займет Суровикин, не сообщается. Известно, что в настоящее время он пребывает «в красткосрочном отпуске». Также неясно, кто станет замкомандующего СВО.
Сурокивин возглавлял ВКС РФ с конца ноября 2017 года. Вплоть до 2019 года он руководил действиями российских военных в Сирии. С 2022 году он участвовал в боевых действиях на территории Украины, в частности, в захвате Северодонецка и завода «Азот».
8 октября 2022 года Суровикина назначили командующим группировкой войск в районе проведения военной операции на Украине. 11 января 2023 года его на этом посту сменил глава Генштаба Валерий Герасимов. Суровикин стал его заместителем.
Последний раз публично Суровикин появлялся 24 июня. Тогда он записал видеообращение с призывом к бойцам ЧВК «Вагнер» остановить вооруженный мятеж. The Financial Times утверждала, что генерала задержали. Bloomberg писал, что его несколько дней допрашивали военные прокуроры в связи с мятежом ЧВК «Вагнер».
*Алексей Венедиктов признан Минюстом РФ иностранным агентом.