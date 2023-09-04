Ксения Собчак опубликовала фото генерала Суровикина на свободе

Журналистка Ксения Собчак опубликовала первое за долгое время фото генерала Суровикина на свободе. Последний раз публично он выступал 24 июня с обращением к мятежным наемникам ЧВК «Вагнер».
На фото бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России прогуливается с женой среди живой изгороди во дворе дома.
«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — подписала изображение Собчак. Также она добавила, что фото было сделано 4 сентября.
Две недели назад источник РБК рассказал, что Суровикин был отстранен от должности командующего ВКС. По информации издания, Суровикин покинул свой пост «в связи с переходом на другую работу», перестал быть замкомандующего операцией на Украине, а также ушел «в красткосрочный отпуск».
Последний раз публично Суровикин появлялся 24 июня. Тогда он записал видеообращение с призывом к бойцам ЧВК «Вагнер» остановить вооруженный мятеж. The Financial Times утверждала, что генерала задержали. Bloomberg писал, что его несколько дней допрашивали военные прокуроры в связи с мятежом.
Суровикин возглавлял ВКС РФ с конца ноября 2017 года. Вплоть до 2019 года он руководил действиями российских военных в Сирии. С 2022 году он участвовал в боевых действиях на территории Украины, в частности в захвате Северодонецка и завода «Азот».
8 октября 2022 года Суровикина назначили командующим группировкой войск в районе проведения военной операции на Украине. 11 января 2023 года его на этом посту сменил глава Генштаба Валерий Герасимов. Суровикин стал его заместителем.