Бывшего мундепа Юлию Галямину* вновь уволили из РАНХиГС. Между ее восстановлением и фактическим отстранением от работы прошло меньше суток, написала политик в своем телеграм-канале.
«Какие у меня планы? О них мы будем думать с моими прекрасными юристами из Первого отдела. Но знаю точно: сдаваться я не собираюсь. За право учить студентов, за право выполнять свой долг и реализовывать призвание надо бороться. Я знаю много преподавателей, которые уволились сами! И сами уехали, оставив недоученных студентов в пучине наступающей деградации. Даже не дожидаясь перитонита, пока их уволит руководство. Немного упертости не помешало бы нашему обществу. Может, тогда бы мы и не докатились до такой жизни», — заявила она.
Лингвиста и кандидата филологических наук Юлию Галямину уволили из РАНХиГС в конце декабря 2022 года, после вступления в силу закона, который запрещает иноагентам заниматься преподавательской деятельностью.
В конце августа 2023-го суд признал незаконным увольнение Галяминой из РАНХиГС и восстановил ее в должности. «Понятно, что вряд ли мне дадут продолжить работу в качестве доцента, ведь восстановили меня из‑за нарушений, допущенных отделом кадров, а не из‑за того, что судья засомневался в правомерности закона об иноагентах. Но тем не менее!» — написала тогда бывший мундеп.
В вузе Галямина была доцентом кафедры теории и практики медиакоммуникаций, а также вела курс академического письма, в котором студентов обучают навыкам академического мышления. Суд счел, что увольнение Галяминой незаконно, поскольку ее могли перевести в РАНХиГС на другую должность, не связанную с преподаванием.
* Юлия Галямина внесена Минюстом в список иноагентов.