Юлию Галямину* вновь уволили из РАНХиГС

«Какие у меня планы? О них мы будем думать с моими прекрасными юристами из Первого отдела. Но знаю точно: сдаваться я не собираюсь. За право учить студентов, за право выполнять свой долг и реализовывать призвание надо бороться. Я знаю много преподавателей, которые уволились сами! И сами уехали, оставив недоученных студентов в пучине наступающей деградации. Даже не дожидаясь перитонита, пока их уволит руководство. Немного упертости не помешало бы нашему обществу. Может, тогда бы мы и не докатились до такой жизни», — заявила она.