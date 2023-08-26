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Суд признал незаконным увольнение Юлии Галяминой* из РАНХиГС и восстановил ее в должности

Семён Гудошников
Сегодня в 12:23

Суд удовлетворил требования бывшего мундепа Юлии Галяминой* и восстановил ее в должности доцента РАНХиГС. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Кроме того, с вуза взыскали 115 тыс. рублей за незаконное увольнение, 10 тыс. из которых — компенсация морального вреда. Защита Галяминой просила в качестве компенсации 500 тыс. рублей.

«Я очень рада, что суд встал на мою сторону. Так редко удается выигрывать дела в суде! Понятно, что вряд ли мне дадут продолжить работу в качестве доцента, ведь восстановили меня из‑за нарушений, допущенных отделом кадров, а не из‑за того, что судья засомневался в правомерности закона об иноагентах. Но тем не менее!» — написала бывший мундеп.

Лингвиста и кандидата филологических наук Юлию Галямину уволили из РАНХиГС в конце декабря 2022 года, после вступления в силу закона, который запрещает иноагентам заниматься преподавательской деятельностью.

В вузе Галямина была доцентом кафедры теории и практики медиакоммуникаций, а также вела курс академического письма, в котором студентов обучают навыкам академического мышления. Суд счел, что увольнение Галяминой незаконно, поскольку ее могли перевести в РАНХиГС на другую должность, не связанную с преподаванием.

*Юлия Галямина внесена Минюстом в список иноагентов.

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