Суд признал незаконным увольнение Юлии Галяминой* из РАНХиГС и восстановил ее в должности

«Я очень рада, что суд встал на мою сторону. Так редко удается выигрывать дела в суде! Понятно, что вряд ли мне дадут продолжить работу в качестве доцента, ведь восстановили меня из‑за нарушений, допущенных отделом кадров, а не из‑за того, что судья засомневался в правомерности закона об иноагентах. Но тем не менее!» — написала бывший мундеп.