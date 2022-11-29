Реклама
Новости
Все госорганы обяжут вести соцсети, реестр иноагентов станет единым и другие новые законы
Виктория Шанина
Сегодня в 13:07

С 1 декабря вступает в силу ряд законов, касающихся малого бизнеса, научных исследований, иноагентов, открытости госорганов и других сфер. Список нововведений опубликован в телеграм-канале Госдумы.

Новые законы:

  • Госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации будут обязаны вести свои страницы в соцсетях «ВКонтакте» и/или «Одноклассники».
  • Реестр иноагентов станет единым. Иноагентам запретят преподавать что‑либо несовершеннолетним и «производить информационную продукцию для детей и подростков».
  • Дети, живущие вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу или детский сад. Ранее такая привилегия была только у родных братьев и сестер.
  • Появится единая информационная система, где будут фиксироваться научные исследования, а также «опытно-конструкторские и технологические работы» гражданского назначения с бюджетным финансированием.
  • Малый бизнес сможет заручиться господдержкой через год после устранения незначительного нарушения, из‑за которого эта поддержка была приостановлена (ранее было три года).
  • Граждане смогут встать на учет в налоговом органе через «Госуслуги». Также будет расширен перечень государственных услуг, предоставляемых в онлайн-формате.
  • Операторы связи будут обязаны ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности.
расскажите друзьям
теги
ГосдумаРоскомнадзор
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»