Все госорганы обяжут вести соцсети, реестр иноагентов станет единым и другие новые законы

С 1 декабря вступает в силу ряд законов, касающихся малого бизнеса, научных исследований, иноагентов, открытости госорганов и других сфер. Список нововведений опубликован в телеграм-канале Госдумы.
Новые законы:
- Госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации будут обязаны вести свои страницы в соцсетях «ВКонтакте» и/или «Одноклассники».
- Реестр иноагентов станет единым. Иноагентам запретят преподавать что‑либо несовершеннолетним и «производить информационную продукцию для детей и подростков».
- Дети, живущие вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу или детский сад. Ранее такая привилегия была только у родных братьев и сестер.
- Появится единая информационная система, где будут фиксироваться научные исследования, а также «опытно-конструкторские и технологические работы» гражданского назначения с бюджетным финансированием.
- Малый бизнес сможет заручиться господдержкой через год после устранения незначительного нарушения, из‑за которого эта поддержка была приостановлена (ранее было три года).
- Граждане смогут встать на учет в налоговом органе через «Госуслуги». Также будет расширен перечень государственных услуг, предоставляемых в онлайн-формате.
- Операторы связи будут обязаны ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности.
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