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РКН заблокировал с 1 сентября 23 сайта с ЛГБТ-контентом

Семён Гудошников
Сегодня в 10:50

С начала сентября Роскомнадзор заблокировал 23 сайта, на которых усмотрел ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Пять заблокированных сайтов посвящены ЛГБТ, еще 18 — это пиратские онлайн-кинотеатры, распространяющие, по мнению РКН, фильмы с ЛГБТ-пропагандой.

Всего с 1 сентября ведомство направило владельцам сайтов 45 уведомлений с требованием удалить ЛГБТ-пропаганду, с 22 страниц эта информация была оперативно удалена, отмечает ТАСС.

1 сентября Роскомнадзор объявил, что будет блокировать сайты, которые в течение 24 часов после уведомления от ведомства не удалят ЛГБТ-контент. Тогда же на сайте РКН заработала форма подачи жалоб на такие материалы.

Закон о полном запрете гей-пропаганды вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии.

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