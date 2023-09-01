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Роскомнадзор начал принимать жалобы на ЛГБТ-контент через сайт

Семён Гудошников
Сегодня в 18:05

Роскомнадзор запустил на своем сайте форму подачи жалоб на ЛГБТ-контент. Об этом на Московской международной книжной ярмарке сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, в РКН поступают жалобы на соответствующие материалы, и на основании них выносится экспертное решение. С 2 сентября регулятор начнет блокировать сайты, которые в течение 24 часов после уведомления от Роскомнадзора не удалят ЛГБТ-контент.

«Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто‑то не удалит, он будет заблокирован», — цитирует его слова РБК.

Закон о полном запрете гей-пропаганды вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии.

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