«Дубак» и «Быстрые свидания»: московский кинотеатр русифицировал «Оппенгеймера» и «Барби»

Новость о «Быстрых свиданиях» и «Дубаке» написали несколько СМИ, включая телеграм-канал Baza. На данный момент информация о сеансах фильмов с такими названиями пропала из раздела «Скоро в кино» на сайте «Радуги». Страничка «Дубака» есть на сайте кинотеатра, но в расписании показов он не значится.