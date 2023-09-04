«Дубак» и «Быстрые свидания»: московский кинотеатр русифицировал «Оппенгеймера» и «Барби»

Московский кинотеатр «Радуга» анонсировал показы «Барби» и «Оппенгеймера», правда, под другими названиями — «Быстрые свидания» и «Дубак» соответственно. Внимание на это обратил телеграм-канал «Ты в тренде или уходи».
Первоначально «Радуга» планировала начать показы «Оппенгеймера» 7 сентября, а «Барби» — 9 сентября.
Согласно сайту сети «Киноград», с 5 сентября «Оппенгеймера» начнут показывать в ТРК «Новомосковский» в городе Московский, в ТДК «Городок» в Лесном городке и в ТРК «Галерея 9-18» в городе Видное. В Петербурге сеть начала показывать картину 4 сентября в кинотеатрах торгово-развлекательных комплексов «Южный полюс» и «Порт Находка».
По информации «Яндекс.Афиши», с 4 сентября показы «Оппенгеймера» стартовали в Ростове-на-Дону и городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В Якутске фильм начнут показывать, 5 сентября, В Абакане, Кирове, Красноярске, Магадане и Улан-Удэ ленту — 7 сентября. Информации о показах «Барби» на «Яндекс.Афише» нет.
В конце августа Минкульт не поддержал идею принудительного лицензирования «Барби» и «Оппенгеймера». В министерстве заявили, что эти фильмы «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Заявление Минкульта стало поводом для мемов — пользователи фантазируют, какими должны быть сюжеты фильмов, чтобы соответствовать требованиям российских властей.