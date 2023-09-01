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Доярка, родила 10 детей: какой должна быть Барби, чтобы «сохранять традиционные российские ценности»

Анна Красюк
Сегодня в 17:34

Андрей Малышев, замглавы Министерства культуры, вчера заявил, что вышедшие 21 июля в мировой прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Таким образом, в министерстве не поддержали механизм принудительного лицензирования «кинокартин из недружественных стран», который позволил бы кинотеатрам показывать пиратские копии. Малышев считает, что российский прокат «насыщен качественными отечественными премьерами». В качестве примеров чиновник привел фильмы «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель».

Заявление Минкульта вызвало недоумение зрителей и породило мемы

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Пользователи фантазируют, какими должны быть сюжеты фильмов, чтобы соответствовать требованиям Минкульта. Так, в твитах кукольная красотка остается в реальном мире патриархата, снимает квартиру в панельном доме, регистрируется во «ВКонтакте», ведет «марафоны желаний». «Барби работает дояркой в совхозе Воронежской области, ей уже 25 лет, замуж никто ее не зовет, за границей ни разу не была, не пользуется интернетом и ее нет в соцсетях. Она мечтает родить Родине 10 детей, провести отпуск на озере Байкал и вышить крестиком картину 4×5 м», — предлагает свой вариант @blablashuttle. А Оппенгеймер в воображаемом сценарии «отдает атомную бомбу Сталину из рук в руки».

Также комментаторы обсуждают, какой медиаконтент, судя по всему, отвечает «целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей», раз транслируется по отечественным телеканалам. Среди них упоминают фильм «Брат-2», реалити-шоу «Дом-2», шоу «Битва экстрасенсов», передачи РЕН ТВ про плоскую Землю и рептилоидов и «сериалы про ментов и зону». В связи с этим вспоминают комедию «Непосредственно Каха. Другой фильм», вышедший на экраны в мае этого года. Там главный герой насилует спящую девушку.

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Андрей Малышев
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