Доярка, родила 10 детей: какой должна быть Барби, чтобы «сохранять традиционные российские ценности»

Пользователи фантазируют, какими должны быть сюжеты фильмов, чтобы соответствовать требованиям Минкульта. Так, в твитах кукольная красотка остается в реальном мире патриархата, снимает квартиру в панельном доме, регистрируется во «ВКонтакте», ведет «марафоны желаний». «Барби работает дояркой в совхозе Воронежской области, ей уже 25 лет, замуж никто ее не зовет, за границей ни разу не была, не пользуется интернетом и ее нет в соцсетях. Она мечтает родить Родине 10 детей, провести отпуск на озере Байкал и вышить крестиком картину 4×5 м», — предлагает свой вариант @blablashuttle. А Оппенгеймер в воображаемом сценарии «отдает атомную бомбу Сталину из рук в руки».