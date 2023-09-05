Главным редактором «Афиши Daily» стала Яна Циноева

Яна Циноева назначена главным редактором «Афиши Daily». После ухода предыдущего главреда Трифона Бебутова она временно исполняла его обязанности.
«Я рад, что в нашей компании происходит органичный рост профессионалов — Яна присоединилась к команде 5 лет назад и за это время переняла опыт и традиции одного из самых известных изданий страны. Уверен, что под ее лидерством „Афишу Daily“ ждет яркое и динамичное развитие», — отметил генеральный директор «Афиши» Илья Альтшулер.
Циноева работает в компании «Афиша» с 2018 года. Она занималась коммерческими спецпроектами для «Афиши Daily», готовила материалы о музыкальной индустрии, выпускала интервью с популярными артистами. До этого работала корреспондентом отдела бизнеса в газете «Коммерсант».