Главным редактором «Афиши Daily» стала Яна Циноева

«Я рад, что в нашей компании происходит органичный рост профессионалов — Яна присоединилась к команде 5 лет назад и за это время переняла опыт и традиции одного из самых известных изданий страны. Уверен, что под ее лидерством „Афишу Daily“ ждет яркое и динамичное развитие», — отметил генеральный директор «Афиши» Илья Альтшулер.