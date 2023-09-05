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Главным редактором «Афиши Daily» стала Яна Циноева

Семён Гудошников
Сегодня в 12:43

Яна Циноева назначена главным редактором «Афиши Daily». После ухода предыдущего главреда Трифона Бебутова она временно исполняла его обязанности.

«Я рад, что в нашей компании происходит органичный рост профессионалов — Яна присоединилась к команде 5 лет назад и за это время переняла опыт и традиции одного из самых известных изданий страны. Уверен, что под ее лидерством „Афишу Daily“ ждет яркое и динамичное развитие», — отметил генеральный директор «Афиши» Илья Альтшулер.

Циноева работает в компании «Афиша» с 2018 года. Она занималась коммерческими спецпроектами для «Афиши Daily», готовила материалы о музыкальной индустрии, выпускала интервью с популярными артистами. До этого работала корреспондентом отдела бизнеса в газете «Коммерсант».

Трифон Бебутов, занимавший пост главреда с ноября 2019 года, покинул редакцию «Афиши Daily» в июле 2023-го. Он стал главным редактором «Правил жизни» (бывший «Esquire Россия»), сменив на этом посту Сергея Минаева.

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