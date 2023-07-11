Главред «Афиши Daily» Трифон Бебутов покидает пост

«За почти четыре года очень насыщенной работы были реализованы десятки коммерческих и редакционных спецпроектов, выпущены тысячи лонгридов, проведены мероприятия, выгружены сотни гигабайтов документального видео-контента и шоу. За время нашей работы аудитория „Афиши Daily“ достигла исторического максимума (спасибо, что читали, смотрели и слушали наш контент). Я благодарен всем, кого я встретил на своем профессиональном пути в „Афише“», — заявил он.