Главред «Афиши Daily» Трифон Бебутов покидает пост

Трифон Бебутов уходит с постов главного редактора «Афиши Daily» и директора по контенту «Афиши». В дальнейшем он планирует сосредоточиться на продюсировании и производстве документального контента и управлении медийными проектами. До конца года Бебутов будет завершать ряд проектов для «Афиши».
«За почти четыре года очень насыщенной работы были реализованы десятки коммерческих и редакционных спецпроектов, выпущены тысячи лонгридов, проведены мероприятия, выгружены сотни гигабайтов документального видео-контента и шоу. За время нашей работы аудитория „Афиши Daily“ достигла исторического максимума (спасибо, что читали, смотрели и слушали наш контент). Я благодарен всем, кого я встретил на своем профессиональном пути в „Афише“», — заявил он.
Трифон Бебутов стал главредом «Афиши Daily» в ноябре 2019 года, заменив на этом посту Егора Белякова. До этого Бебутов работал диджитал-директором Esquire и занимался медиапроектами в институте «Стрелка».
Временно исполняющей обязанности главреда назначена Яна Циноева. Последние пять лет она курировала коммерческие спецпроекты на «Афише Daily». А перед этим работала корреспондентом отдела бизнеса в газете «Коммерсант».