У «Правил жизни» меняется главный редактор. Место Сергея Минаева займет Трифон Бебутов

Сергей Минаев уходит с поста главного редактора «Правил жизни» (бывший «Esquire Россия»), перемещаясь на позицию редакционного директора издания. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Новым главным редактором и диджитал-директором «Правил жизни» становится экс-главред «Афиши Daily» Трифон Бебутов.
Минаев отметил, что примерно год назад он с редакцией с нуля запустили журнал «Правила жизни», а в начале этого года начали создание двух новых направлений — полноценного видеопродакшена и лектория.
«Играть на трех роялях в одиночку невозможно — в сутках всего двадцать четыре часа. Новые направления требуют новых профессионалов и новой структуры управления», — пояснил кадровые изменения Минаев.
Он отметил, что Трифон Бебутов начинал карьеру в медиа одновременно «с его выходом в Esquire, затем возглавил „Афишу“, начал снимать доки», а теперь журналисты решили, что «пришло время объединить усилия».
«На своей новой позиции я буду заниматься стратегическим развитием нашего бренда, вместе с новым главредом мы будем курировать журнал, разрабатывать и производить наши видеоформаты, что, разумеется, не отменяет моей вовлеченности во все прочие текущие дела проекта», — сказал Минаев.
Бебутов так прокомментировал свое назначение: «Впереди много всего, мы будем перестраивать весь цифровой контент издания: от тем сайта до просветительских видео, фильмов и сериалов. И, конечно же, мы собираемся построить большой офлайн. В соавторстве с Сергеем Минаевым продолжим развивать принт версию журнала».
Бебутов был главредом «Афиши Daily» почти четыре года — с ноября 2019-го. Пару дней назад он покинул свой пост, врио главного редактора была назначена Яна Циноева. Последние пять лет она курировала коммерческие спецпроекты на «Афише Daily».