У «Правил жизни» меняется главный редактор. Место Сергея Минаева займет Трифон Бебутов

Бебутов так прокомментировал свое назначение: «Впереди много всего, мы будем перестраивать весь цифровой контент издания: от тем сайта до просветительских видео, фильмов и сериалов. И, конечно же, мы собираемся построить большой офлайн. В соавторстве с Сергеем Минаевым продолжим развивать принт версию журнала».