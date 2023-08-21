188 детей участников спецоперации будут бесплатно учиться в НИУ ВШЭ

188 детей участников боевых действий на Украине поступили в этом году в ВШЭ благодаря льготам для такой категории граждан. Об этом сообщил ректор Никита Анисимов, пишет ТАСС.
По его словам, 159 детей участников военной операции поступили в вуз на бюджет в рамках отдельной квоты. Еще 29 абитуриентов, которые не поступили на бюджет, ВШЭ будет обучать за свой счет.
Согласно указу Владимира Путина, вузы обязаны ежегодно устанавливать квоту для такой категории граждан в размере не менее 10% от общих бюджетных мест. При этом детям военных, которые во время боевых действий получили ранения или погибли, сдавать экзамены необязательно, достаточно аттестата. Тем, чьи родители участвовали в спецоперации, но не были ранены, экзамены сдавать нужно. Новые правила заработали с прошлого учебного года.
Ранее сын участника военной операции рассказал, что поступил в МФТИ со 127 суммарными баллами по ЕГЭ при проходном балле в 291. По словам абитуриента, на первом собеседовании он не смог решить ни одной задачи, и его отговаривали от поступления в вуз, но он не изменил своего решения. Кроме того, у него в школе фактически не было информатики, которая значится профильной на выбранной им специальности, и выпускник не сдавал ЕГЭ по этому предмету.