С дома в центре Москвы сняли 5 табличек с именами репрессированных

В 1930-е годы под репрессии попали 26 жильцов этого дома. Первые таблички на этом доме установили в октябре 2016 года. Их повесили в память о расстрелянном агрономе Григории Кардыше и юристе Евгении Пашуканисе. Их обвинили в участии в контрреволюционной террористической организации.