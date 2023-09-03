С дома в центре Москвы сняли 5 табличек с именами репрессированных

Со второго дома Совнархоза по адресу Покровский бульвар, 14/5, в Москве сняли пять табличек проекта «Последний адрес», сообщил местный житель телеграм-каналу Astra.
В 1930-е годы под репрессии попали 26 жильцов этого дома. Первые таблички на этом доме установили в октябре 2016 года. Их повесили в память о расстрелянном агрономе Григории Кардыше и юристе Евгении Пашуканисе. Их обвинили в участии в контрреволюционной террористической организации.
В 2017-м на фасаде дома закрепили таблички с именами журналиста и драматурга Александра Львовича Курса, а также управляющего Союзинторгкино Владимира Александрович Усиевича, их задержали за участие в контрреволюционной деятельности и шпионаже соответственно.
В 2020-м там также появился знак памяти начальника Главсельмаша Павла Семеновича Борисова, его арестовали по обвинению в «участии в контрреволюционной организации».
Вчера стало известно, что в Петербурге были сняты 34 таблички с именами жертв Большого террора с Дома специалистов на Лесном проспекте, 61.
В Северной столице на таблички «Последний адрес» жаловался экс-помощник депутата Госдумы Виталия Милонова Александр Мохнаткин и замглавы комитета по градостроительству и архитектуре города Лариса Канунникова, которая назвала таблички незаконными, отнеся случаи их установки к административным правонарушениям.