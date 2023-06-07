В Москве кто‑то снимает таблички проекта «Последний адрес»

Мемориальный проект «Последний адрес» посвящен «памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий и государственного произвола в годы советской власти». С согласия жителей на фасадах домов активисты развешивают памятные таблички с именем репрессированных жильцов. Создатели уверены, что с юридической точки зрения это информационные знаки, а не мемориальные доски: «Статус у них такой же, как и у знаков „Осторожно, сосульки“ или „Машины у ворот не ставить“. Это низовая гражданская инициатива, поэтому чиновники к ней не имеют отношения».