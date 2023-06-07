В Москве кто‑то снимает таблички проекта «Последний адрес»

С фасадов московских зданий стали пропадать таблички мемориального проекта «Последний адрес», посвященного жертвам сталинских репрессий, рассказали активисты «Коммерсанту».
Первые сообщения об этом появились в сети в мае. Тогда их пропажу заметили на Большой Полянке, Новокузнецкой улице и в писательском доме в Лаврушинском переулке. 5 июня координатор проекта Оксана Матвиевская обнаружила пропажу еще нескольких табличек в окрестностях Тверской улицы. Создатели проекта не могут оценить, сколько памятных знаков сняли, и намерены провести ревизию.
Мемориальный проект «Последний адрес» посвящен «памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий и государственного произвола в годы советской власти». С согласия жителей на фасадах домов активисты развешивают памятные таблички с именем репрессированных жильцов. Создатели уверены, что с юридической точки зрения это информационные знаки, а не мемориальные доски: «Статус у них такой же, как и у знаков „Осторожно, сосульки“ или „Машины у ворот не ставить“. Это низовая гражданская инициатива, поэтому чиновники к ней не имеют отношения».
Активисты считают происходящее «атакой на проект в целом, а не кражей отдельных табличек». Они попросили помощи у депутатов Мосгордумы справедливоросса Михаила Тимонова и «яблочницы» Дарьи Бесединой*. Тимонов согласен, что «налицо кража имущества, то есть уголовно наказуемое деяние», он планирует направить запрос начальнику ГУВД Москвы.
В мае с аналогичным запросом обращался «яблочник» Владимир Рыжков. Он уверен, что происходящее «явно спланированная акция неизвестных экстремистских сталинистских организаций». В мэрии Москвы изданию ситуацию не прокомментировали.
Координатор проекта Оксана Матвиевская связывает cнятие табличек с атакой на структуры «Мемориала»**: «Сохранение памяти о жертвах репрессий воспринимается как разрешенная цель, а государство в лице полиции самоустранилось». Среди прочего правозащитный центр «Мемориал» занимался увековечиванием памяти жертв политических репрессий и помощью гражданам в поисках данных о родственниках, пропавших во времена Большого террора.
В Петербурге табличками «Последнего адреса» недовольны представители местных властей. На них жаловался экс-помощник депутата Госдумы Виталия Милонова Александр Мохнаткин, а замглавы комитета по градостроительству и архитектуре города Лариса Канунникова назвала таблички незаконными, отнеся случаи их установки к административным правонарушениям.
* Дарья Беседина признана иностранным агентом.
** Правозащитный центр «Мемориал» внесен в реестр иностранных агентов и ликвидирован решением суда.