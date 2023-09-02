С дома в Петербурге сняли 34 таблички с именами репрессированных жильцов

Таблички на Доме специалистов устанавливались с 2016 по 2021 год. Некоторые из них посвящены работникам телефонного завода «Красная заря». Их расстреляли по обвинению в «участии в контрреволюционной троцкистской организации, производившей подрывную деятельность на заводе». Расстреляны были глава бюро механизации завода Фридрих Шнейдер, начальник технической части Владимир Дмитриев и заведующий производством Иван Сиваченко.