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С дома в Петербурге сняли 34 таблички с именами репрессированных жильцов

Семён Гудошников
Сегодня в 13:28

С Дома специалистов на Лесном проспекте, 61 в Петербурге исчезли 34 таблички с именами жертв Большого террора, пишет «Коммерсант». Таблички были установлены фондом «Последний адрес» и посвящены репрессированным жильцам дома.

Таблички на Доме специалистов устанавливались с 2016 по 2021 год. Некоторые из них посвящены работникам телефонного завода «Красная заря». Их расстреляли по обвинению в «участии в контрреволюционной троцкистской организации, производившей подрывную деятельность на заводе». Расстреляны были глава бюро механизации завода Фридрих Шнейдер, начальник технической части Владимир Дмитриев и заведующий производством Иван Сиваченко.

Первая установленная табличка посвящена инженеру и директору «Севкабеля» Ефиму Коварскому, приговоренному к высшей мере наказания в 1937 году. Всего планировалось установить 37 табличек.

В мае таблички «Последнего адреса» начали пропадать с фасадов московских зданий. Активисты считают происходящее «атакой на проект в целом, а не кражей отдельных табличек». Власти Москвы объяснили демонтаж табличек тем, что собственники квартир не согласились на их установку.

В Петербурге на таблички «Последний адрес» жаловался экс-помощник депутата Госдумы Виталия Милонова Александр Мохнаткин и замглавы комитета по градостроительству и архитектуре города Лариса Канунникова, которая назвала таблички незаконными, отнеся случаи их установки к административным правонарушениям.

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