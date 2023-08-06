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Сборы «Барби» превысили миллиард долларов меньше, чем за две недели проката

Максим Саблин
Сегодня в 20:26

Всего за две недели мирового проката «Барби» собрала больше миллиарда долларов, сообщает Variety.

В Северной Америке картина заработала 459 млн долларов, ещё 572 млн ей принесли зрители в других странах мира.

Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссером, самостоятельно снявшей фильм с такими крупными сборами. Первой постановщицей с миллиардом ранее стала Анна Боден, работавшая над «Капитаном Марвел» вместе с Райаном Флеком в 2019 году.

Собрать внушительную кассу «Барби» удалось всего за 17 дней — ни один фильм Warner Bros. не делал этого так быстро. Прошлый рекорд принадлежал «Гарри Поттеру и Дарам Смерти: Часть 2», которому удалось добраться до цифры с девятью нулями за 19 дней.

«Мы оказались в хорошей компании», — комментирует результат Джефф Голдштейн, президент студии по внутренней дистрибуции.

В американских кинотеатрах «Барби» лидирует третью неделю подряд, несмотря на конкуренцию со стороны «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов», «Мег 2» и «Оппенгеймера».

Картина с Марго Робби и Райаном Гослингом также стала вторым самым кассовым фильмом 2023 года. Она отстает лишь от «Супербратьев Марио», которые собрали 574 млн долларов в США и 1,35 млрд долларов по миру.

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Грета ГервигАнна БоденГарри ПоттерМарго РоббиРайан Гослинг
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