Сборы «Барби» превысили миллиард долларов меньше, чем за две недели проката

Собрать внушительную кассу «Барби» удалось всего за 17 дней — ни один фильм Warner Bros. не делал этого так быстро. Прошлый рекорд принадлежал «Гарри Поттеру и Дарам Смерти: Часть 2», которому удалось добраться до цифры с девятью нулями за 19 дней.