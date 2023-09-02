Жителя Приморья обвинили в пропаганде ЛГБТ и смены пола за прогулку в парике и платье

Полиция Приморья составила административный протокол о пропаганде нетрадиционных отношений и смены пола за прогулку в парике и платье, сообщает региональное управление МВД.
На 49-летнего мужчину пожаловались жители села Варфоломеевка, увидевшие его в женской одежде и парике. Приехавшие сотрудники охраны правопорядка задержали его и увезли в участок, где составили протокол. Гражданин признал вину и раскаялся в содеянном, отмечает пресс-служба.
Неизвестному грозит административное наказание по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтении и смене пола (ч. 1 ст. 6.21 КоАП). Его может ждать штраф от 50 до 100 тыс. рублей. Материалы полиции были переданы в суд.
Вчера Роскомнадзор запустил на своем сайте форму подачи жалоб на ЛГБТ-контент. С 2 сентября регулятор начнет блокировать сайты, которые в течение 24 часов после уведомления от Роскомнадзора не удалят ЛГБТ-контент.
Закон о полном запрете гей-пропаганды вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии.