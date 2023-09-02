Реклама
Новости

Жителя Приморья обвинили в пропаганде ЛГБТ и смены пола за прогулку в парике и платье

Максим Саблин
Сегодня в 19:14

Полиция Приморья составила административный протокол о пропаганде нетрадиционных отношений и смены пола за прогулку в парике и платье, сообщает региональное управление МВД.

На 49-летнего мужчину пожаловались жители села Варфоломеевка, увидевшие его в женской одежде и парике. Приехавшие сотрудники охраны правопорядка задержали его и увезли в участок, где составили протокол. Гражданин признал вину и раскаялся в содеянном, отмечает пресс-служба.

Неизвестному грозит административное наказание по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтении и смене пола (ч. 1 ст. 6.21 КоАП). Его может ждать штраф от 50 до 100 тыс. рублей. Материалы полиции были переданы в суд.

Вчера Роскомнадзор запустил на своем сайте форму подачи жалоб на ЛГБТ-контент. С 2 сентября регулятор начнет блокировать сайты, которые в течение 24 часов после уведомления от Роскомнадзора не удалят ЛГБТ-контент.

Закон о полном запрете гей-пропаганды вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»