перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Анна Нетребко возобновит выступления в Европе в конце мая 3:01
Taylor Heery/Unsplash
ЮНИСЕФ: Украину покинули более 2 млн детей с начала военной операции 2:05
Аэропорт Шереметьево закроет межтерминальное метро 1:40
В Азербайджане завели уголовное дело на российского депутата Михаила Делягина 0:49
The Washington Post: Facebook* оплачивала кампанию по дискредитации TikTok в США Вчера в 23:46
Россия объявляет «режим тишины» для эвакуации из Мариуполя в Запорожье Вчера в 22:29
jeshoots/Unsplash
Мировая туриндустрия потеряет 7 млрд долларов из‑за отсутствия путешественников из России Вчера в 22:28
В России хватит запаса сахара до нового урожая Вчера в 21:32
Южная Осетия в ближайшее время проведет референдум по вопросу вхождения в состав России Вчера в 21:17
Сериал «Дом дракона» выйдет на HBO 21 августа. Он станет приквелом «Игры престолов» Вчера в 21:13
ЦБ рекомендует банкам снизить разницу покупки/продажи валют до 10 рублей. Сейчас она достигает 25 Вчера в 21:08
Южная Осетия планирует войти в состав РФ, электросамокаты признали ТС и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру. У него диагностировали расстройство речи Вчера в 20:14
Долги россиян по ипотеке превысили 12 трлн рублей Вчера в 19:35
Neilson Barnard/Getty Images
Удар Уилла Смита на «Оскаре» превратили в браузерную игру Вчера в 18:44
В Италии мужчина без обуви угнал пассажирский самолет Вчера в 18:42
«Счастье есть?»: фестиваль «Архстояние» объявил тему этого года и арт-кол Вчера в 18:31
Путин запретил госорганам покупать иностранное ПО для критической информационной инфраструктуры Вчера в 18:27
Правительство выделит миллиард рублей на поддержку деятелей культуры, оказавшихся под санкциями Вчера в 18:14
Из соцсетей Александра Кузнецова
Александр Кузнецов не смог попасть на мировую премьеру новых «Фантастических тварей» Вчера в 17:55
Отключить рекламу

Анна Нетребко возобновит выступления в Европе в конце мая

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:01

Российская оперная певица Анна Нетребко возобновит свои выступления в Европе в конце мая. Об этом она cообщила на своей странице в соцсети Facebook* (признана экстремистской организацией, запрещена в России).

Артистка заявила, что «категорически осуждает» военную спецоперацию России на террритории Украины. Она подчеркнула, что не является членом какой‑либо политической партии и сожалеет, что ее прошлые слова могли быть неверно истолкованы.

«На самом деле я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в основном, по случаю получения наград в знак признания моего искусства или на церемонии открытия Олимпийских игр», — отметила певица.

Нетребко добавила, что «никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства». Она напомнила, что живет в Австрии и платит налоги в этой европейской стране.

«Я люблю свою родину Россию и только ищу мира и единства через мое искусства. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая», — сказала Нетребко.

Ранее Анна Нетребко заявляла, что возьмет паузу в своих выступлениях по политическим соображениям. Она заявляла в своих соцсетях, что считает призывы к артистам делать политические высказывания категорически неправильными.

В начале марта Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко, в также с дирижером Валерием Гергиевым. Также выступление певицы отменили в Метрополитен-опере в Нью-Йорке из‑за того, что Нетребко «не отказалась от публичной поддержки военной спецоперации на Украине».

*Социальная сеть Facebook запрещена на территории Российской Федерации. Она принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией. Деятельность Meta на территории страны запрещена.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
классика
НФОР. Дирижер Владимир Спиваков. Василий Ладюк
Выдающийся дирижер и руководитель "Виртуозов Москвы"
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить