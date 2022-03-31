Анна Нетребко возобновит выступления в Европе в конце мая

Российская оперная певица Анна Нетребко возобновит свои выступления в Европе в конце мая. Об этом она cообщила на своей странице в соцсети Facebook* (признана экстремистской организацией, запрещена в России).

Артистка заявила, что «категорически осуждает» военную спецоперацию России на террритории Украины. Она подчеркнула, что не является членом какой‑либо политической партии и сожалеет, что ее прошлые слова могли быть неверно истолкованы.

«На самом деле я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в основном, по случаю получения наград в знак признания моего искусства или на церемонии открытия Олимпийских игр», — отметила певица.

Нетребко добавила, что «никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства». Она напомнила, что живет в Австрии и платит налоги в этой европейской стране.

«Я люблю свою родину Россию и только ищу мира и единства через мое искусства. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая», — сказала Нетребко.

Ранее Анна Нетребко заявляла, что возьмет паузу в своих выступлениях по политическим соображениям. Она заявляла в своих соцсетях, что считает призывы к артистам делать политические высказывания категорически неправильными.

В начале марта Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко, в также с дирижером Валерием Гергиевым. Также выступление певицы отменили в Метрополитен-опере в Нью-Йорке из‑за того, что Нетребко «не отказалась от публичной поддержки военной спецоперации на Украине».

*Социальная сеть Facebook запрещена на территории Российской Федерации. Она принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией. Деятельность Meta на территории страны запрещена.