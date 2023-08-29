В середине лета в мировой прокат вышли сразу две крупные премьеры — «Барби» и «Оппенгеймер», комедия про жителей Барбиленда, вдруг оказавшихся в реальном мире, и драма, посвященная жизни Роберта Оппенгеймера, одного из разработчиков ядерного оружия. Зрители иронизировали, что в один день на экранах появятся столь разные режиссерские работы, и даже придумали коллаборацию под названием «Барбенгеймер» — в соцсетях появились и постеры, и трейлер.
Казалось, что о «Барби» и «Оппенгеймере» на протяжении лета говорили абсолютно все. И этот период выдался странным для Барбары Оппенгеймер — профессорки на пенсии из штата Массачусетс, которая вышла замуж за сына троюродного брата американского физика-теоретика. Американское издание Slate взяло у женщины интервью, чтобы узнать, каково ей в последние месяцы живется с таким сочетанием имени и фамилии. Пересказываем самые любопытные моменты разговора.
О том, каким для нее было лето 2023 года
«В те выходные, когда [„Барби“ и „Оппенгеймер“] вышли на экраны, мои друзья со всего мира присылали мне сообщения со всей этой чепухой, знаете … типа „бомба и эффект разорвавшейся бомбы“. Это было довольно забавным! Выпустить эти фильмы в один день — блестящая идея, она действительно вернула людей в кинотеатры».
О походе в кинотеатр на громкие премьеры
«Мы [с мужем] сходили на премьеру „Оппенгеймера“. Отец моего мужа — троюродный брат Дж.Роберта, поэтому нам было очень любопытно узнать, как рассказали его биографию в кино. А недели через две мы пошли на „Барби“. Мы по-своему полюбили оба фильма. Я не была уверена, что моему мужу понравится [комедия Греты Гервиг], но он громко смеялся».
О наряде для просмотра «Барби»
«Мы [с мужем] были вдвоем и не стали наряжаться. Но я еще планирую сходить в кино с приятельницами, и мы все будем в розовом. Я надену свою футболку „Барбенгеймер“».
О впечатлениях от «Оппенгеймера»
«Я осталась довольна фильмом, потому что он заставляет людей задуматься над тем, какую роль [Роберт Оппенгеймер] сыграл в истории. Он стал героем для многих, но в то же время его критиковали и ненавидели. Я всегда замечала, что в семье моего мужа его могли называть или не называть родственником — в зависимости от отношения к произошедшему».
О том, какой фильм понравился больше
«Тяжело выбрать! Они такие разные. Я считаю себя — хотя и уверена, что отстала от времени — феминисткой, потому что таким уж было мое поколение. Так что я обрадовалась, что сначала Барби поместили в выдуманный мир, а затем отправили в реальность. Я хохотала практически весь фильм. „Оппенгеймер“ — про более серьезные вещи, хотя феминизм, конечно, это тоже серьезно. Современные женщины стоят на плечах своих матерей, которые жили жизнью Барби».