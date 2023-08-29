«Тяжело выбрать! Они такие разные. Я считаю себя — хотя и уверена, что отстала от времени — феминисткой, потому что таким уж было мое поколение. Так что я обрадовалась, что сначала Барби поместили в выдуманный мир, а затем отправили в реальность. Я хохотала практически весь фильм. „Оппенгеймер“ — про более серьезные вещи, хотя феминизм, конечно, это тоже серьезно. Современные женщины стоят на плечах своих матерей, которые жили жизнью Барби».