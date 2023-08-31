«Все в порядке»: Grey Zone показал видео с Пригожиным, записанное во второй половине августа

Журналисты и все желающие смогли посетить могилу уже 30 августа. Они обнаружили на месте захоронения крест в форме славянского голбеца, который устанавливали в качестве надгробий на Руси еще до принятия христианства. На могиле также заметили цитату из стихотворения Иосифа Бродского «Натюрморт».