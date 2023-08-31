«Все в порядке»: Grey Zone показал видео с Пригожиным, записанное во второй половине августа

Связанный с погибшим основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным телеграм-канал Grey Zone опубликовал видео с его участием. Пригожин заявляет, что оно записано на выходных во второй половине августа, а сам он находится в Африке.
«Любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков, еще чего‑нибудь — все в порядке», — говорит Пригожин.
Самолет, на котором летел Евгений Пригожин, потерпел крушение 23 августа. Видео могло быть записано еще до катастрофы — на выходных 19 или 20 августа, которые подходят под определение «во второй половине августа».
Grey Zone никак не подписал публикацию и не прокомментировал, с какой целью был опубликован ролик именно сейчас.
Бизнес-джет Embraer ERJ 135, в числе пассажиров которого значился глава ЧВК «Вагнер», разбился в Тверской области. Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище 29 августа. Прощание с ним прошло в закрытом формате.
Журналисты и все желающие смогли посетить могилу уже 30 августа. Они обнаружили на месте захоронения крест в форме славянского голбеца, который устанавливали в качестве надгробий на Руси еще до принятия христианства. На могиле также заметили цитату из стихотворения Иосифа Бродского «Натюрморт».