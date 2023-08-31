Московский вуз разрешил студентам писать дипломы с помощью чат-ботов

Один из пользователей твиттера @Keellorenz1 заявил, что подал жалобу на Жадана в РГГУ и Министерство образования. Он попросил лишить выпускника диплома, заявив, что его «работа была выполнена с использованием генератора текста и не является оригинальной». Вуз начал придумывать, как можно ограничить использование чат-бота, но лишать диплома студента все же не стал.