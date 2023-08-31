Московский вуз разрешил студентам писать дипломы с помощью чат-ботов

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать чат-боты и другие инструменты на основе искусственного интеллекта при написании выпускных квалификационных работ (ВКР). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Искусственный интеллект — одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументированно излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», — говорит ректор МГПУ Игорь Реморенко.
В университете уточняют, что информацию, полученную с помощью ИИ, студентам все же придется самостоятельно анализировать и перерабатывать.
«Системы генерации различной информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник данных. Необходимо критически относиться к переносу информацию из автоматизированных систем в ВКР. Но сгенерированные тексты — хороший материал для новых идей и анализа. Это отличная подсказка при проведении групповых дискуссий и поиске решений», — сказал ректор.
По словам Реморенко, вуз введет строгие правила для недопущения прямого списывания. Какие именно, не уточняется.
«Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе», — добавил Игорь Реморенко.
Ранее студент РГГУ Александр Жадан рассказал, как написал дипломную работу с помощью ChatGPT за 23 часа и защитил ее на оценку «удовлетворительно». Его история разлетелась по СМИ и соцсетям.
Один из пользователей твиттера @Keellorenz1 заявил, что подал жалобу на Жадана в РГГУ и Министерство образования. Он попросил лишить выпускника диплома, заявив, что его «работа была выполнена с использованием генератора текста и не является оригинальной». Вуз начал придумывать, как можно ограничить использование чат-бота, но лишать диплома студента все же не стал.