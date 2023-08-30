Облачный сервис GFN.ru от Nvidia закроется с 1 октября

В заявлении говорится, что «в текущих обстоятельствах компания не может обеспечивать то качество сервиса, которое установила для себя». С 1 сентября GFN.ru приостановит регистрацию новых клиентов и продажу подписок длительностью от 30 до 365 дней.
В холдинге SFI, куда входит сервис, рассказали, что серверы, на которых работала GFN.ru, сильно выросли в цене с момента их покупки. Теперь менеджмент планирует продать оборудование. «Оно очень востребовано на рынке сегодня, а его текущая цена существенно превышает стоимость, по которой техника была приобретена».
Источник «Коммерсанта» связывает закрытие GFN.ru с невозможностью перейти на новое программное обеспечение, необходимое для стриминга игр по технологии GeForce Now.
Такой переход предусмотрен договором между Nvidia и Microsoft, о котором было объявлено в феврале. Он подразумевает публикацию игр Xbox в аналогичных сервисах: «Новое ПО недоступно GFN.ru (Nvidia ушла из России в 2022 году. — Прим. ред.), а со старым технология работать не будет».