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Облачный сервис GFN.ru от Nvidia закроется с 1 октября

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:36

Облачный сервис GFN.ru — партнер проекта Nvidia GeForce Now — объявил о закрытии с 1 октября.

В заявлении говорится, что «в текущих обстоятельствах компания не может обеспечивать то качество сервиса, которое установила для себя». С 1 сентября GFN.ru приостановит регистрацию новых клиентов и продажу подписок длительностью от 30 до 365 дней.

В холдинге SFI, куда входит сервис, рассказали, что серверы, на которых работала GFN.ru, сильно выросли в цене с момента их покупки. Теперь менеджмент планирует продать оборудование. «Оно очень востребовано на рынке сегодня, а его текущая цена существенно превышает стоимость, по которой техника была приобретена».

Источник «Коммерсанта» связывает закрытие GFN.ru с невозможностью перейти на новое программное обеспечение, необходимое для стриминга игр по технологии GeForce Now.

Такой переход предусмотрен договором между Nvidia и Microsoft, о котором было объявлено в феврале. Он подразумевает публикацию игр Xbox в аналогичных сервисах: «Новое ПО недоступно GFN.ru (Nvidia ушла из России в 2022 году. — Прим. ред.), а со старым технология работать не будет».

Платформа Nvidia в 2019 году стала первым иностранным облачным сервисом, который официально появился в России. GFN.ru был запущен при поддержке компании «Сафмар». С 2020 года с помощью сервиса можно было играть в Fortnite на IPhone после того, как Apple выкинула игру из App Store после конфликта.

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