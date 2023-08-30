Облачный сервис GFN.ru от Nvidia закроется с 1 октября

Платформа Nvidia в 2019 году стала первым иностранным облачным сервисом, который официально появился в России. GFN.ru был запущен при поддержке компании «Сафмар». С 2020 года с помощью сервиса можно было играть в Fortnite на IPhone после того, как Apple выкинула игру из App Store после конфликта.