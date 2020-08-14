Apple и Google внезапно удалили популярную игру Fortnite. За рядовым событием стоит многолетняя война разработчиков против монополии огромных компаний на рынке приложений. Разбираемся в сути и истории конфликта.

Epic решила обойти правила Apple Игровая компания Epic, известная по популярной королевской битве Fortnite и магазину Epic Games Store, анонсировала новый способ покупки внутриигровой валюты в мобильных версиях игры, который не использует экосистему App Store и Google Play. Согласно правилам магазинов App Store и Google Play, внутренние покупки проходят через экосистему iOS или Android, а компании берут за предоставление своей инфраструктуры комиссию; известно, что комиссия Apple составляет до 30% в первый год и до 15% в последующие. Epic решила проигнорировать эти правила.

Apple это не понравилось Компания заявила, что Epic нарушила правила App Store и добавила функцию, которая не была одобрена модераторами магазина. «Тот факт, что их бизнес-интересы заставляют продавливать особые договоренности, не отменяет единых принципов работы, которые создают равные условия для всех разработчиков», — сказали в Apple. И Apple, и Google удалили игру из своих магазинов в тот же вечер. Apple уточнила, что собирается работать вместе с Epic, чтобы вернуть игру в App Store. Глава Epic Тим Суини говорит, что его нинтересует открытая платформа для всех разработчиков, а не индивидуальная договоренность с Apple.

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Сразу после удаления игры в официальном твиттере Epic появился анонс нового внутриигрового события. Он ссылается на легендарный рекламный ролик Apple под названием «1984». В нем главная героиня — девушка в спортивной форме и с огромным молотом — пытается уничтожить Большого Брата. По задумке компании, роль Большого Брата играла компания IBM, которая в те годы занимала доминирующие позиции на рынке компьютеров. Apple же была развивающейся компанией, которая хотела оспорить позиции IBM. Epic цитирует рекламу и переворачивает ее с ног на голову , представляя Apple Большим Братом. Epic также подала антимонопольный иск против Apple, которая, по ее словам, использует доминирующее положение на рынке. «Удаление Fortnite — это еще один пример того, как Apple использует свою огромную силу, чтобы накладывать необоснованные ограничения и незаконно поддерживать монополию на рынке платежей через iOS», — сказано в иске. Возможно, удаление Fortnite было заранее спланировано, чтобы начать разбирательство.

Игроков в Fortnite хотят сплотить против Apple Компания анонсировала скидки на внутриигровую валюту. Если платить не через App Store, а напрямую Epic, то тысяча V-баксов будет стоить не 10, а 8 долларов. «Если Apple и Google в будущем снизят свою комиссию, Epic передаст эту разницу игрокам», — сказано в заявлении. Вероятно, таким образом Epic попыталась рассказать о комиссии игрокам, показать их выгоду и расположить к себе. Кроме того, Epic предупредила игроков на iOS, что они не получат контент нового сезона, который выйдет 27 августа, потому что App Store блокирует обновления. Чтобы оказать дополнительное давление на Apple, в социальных сетях запустили хештег #FreeFortnite, чтобы поддержать возвращение игры в магазин.

Кто еще воевал с Apple из‑за правил в App Store

Spotify

В 2016 году стриминговый сервис Spotify, на который тогда были подписаны 100 миллионов человек, отказался от платежей через экосистему Apple. Стриминг посчитал, что комиссии в App Store несправедливо высокие, модераторы магазина отклоняют обновления по непонятным причинам, а сама Apple использует свой же сервис для продвижения Apple Music, конкурирующего приложения. Подписаться на Spotify можно через сайт стриминга, в 2019 году Apple говорила, что 99,5% подписчиков платят за Spotify в обход ее экосистемы. В 2019 году Spotify подала жалобу в Европейскую комиссию на несправедливые комиссии в App Store.

«Apple ввела правила App Store, которые намеренно ограничивают выбор и сдерживают инновации за счет пользовательского опыта. По сути она одновременно выступает и игроком, и судьей, чтобы намеренно поставить в невыгодное положение других разработчиков». Даниель Эк Глава Spofity

Microsoft и Google

Глава Epic Тим Суини уже критиковал правила App Store. В начале августа стало известно, что облачные игровые сервисы Microsoft xCloud и Google Stadia не смогут работать на айфонах, потому что нарушают правила магазина. Apple не сможет проверить все игры в облаке, доступ к которым дают xCloud и Stadia, а это противоречит правилам App Store. «Перед тем как попасть в наш магазин, все приложения проверяются по одним и тем же гайдлайнам, которые предназначены для защиты потребителей и обеспечения равных условий для разработчиков», — заявили в компании. Облачные игры иногда сравнивают с Netflix: в обоих случаях магазин приложений до конца не контролирует контент, который получают пользователи, потому что он находится как бы внутри другого магазина. Apple воспринимает Netflix и облачный гейминг по-разному. Ключевое отличие в том, что игры интерактивны, а у пользователей App Store сформировались некоторые стандарты качества. Но в чужом игровом магазине Apple просто не сможет его обеспечить. Контент в Netflix ни Apple, ни Google, конечно, не контролируют. Microsoft не придумал, как обойти ограничения. Без владельцев айфонов и айпадов, которые могли бы подписаться на сервисы, xCloud и Stadia могут столкнуться со сложностями во время запуска. «Apple поставила метавселенную вне закона», — написал Суини в твиттере. Он считает, что правила Apple не позволят разработчикам создать кросс-платформенный мультиплеер не только в xCloud, но и в Fortnite, Minecraft и Roblox.

Telegram

Глава Telegram Павел Дуров также недавно критиковал комиссии в App Store. По его словам, из‑за 30-процентного налога пользователям приходится платить больше, а разработчикам — больше вкладываться в свои приложения (или вставлять в приложения рекламу). «Миллиарды долларов, которые разработчики отдают в Apple, могли бы идти на повышение качества популярных приложений, — писал Дуров. — Сегодня эти миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple и не приносят пользы человечеству, в то время как отдавшие эти деньги авторы приложений пытаются изыскать ресурсы для совершенствования своих разработок». В 2016 году команда Telegram тоже столкнулась с ограничениями магазина. Она запускала внутри мессенджера игровую платформу, выкладываться на которую смогли бы даже сторонние разработчики. Но Apple запретила это делать, поэтому команде пришлось удалить и каталог игр, и все разработки. «Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя», — написал Дуров.