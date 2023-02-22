Microsoft заключила многолетний договор с Nvidia на выпуск игр издательства в GeForce Now

Это заявление сделал президент Microsoft Брэд Смит в ходе своего выступления на слушании в Европейской комиссии по поводу покупки Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов.
Он пытался убедить представителей комиссии, что приобретение разработчика видеоигр будет полезно для конкуренции. По его словам, если сделка с Activision Blizzard состоится, то все игры разработчика появятся в GeForce Now, включая шутеры из серии Call of Duty. Смит подчеркнул, что после покупки разработчика Microsoft сделает шутер «доступным для еще 150 млн человек».
Ранее американская компания заключила контракт с Nintendo, согласно которому игры Call of Duty будут выходить на Switch в течение десяти лет. Microsoft предлагала аналогичный контракт Sony, но решение японской корпорации не раскрывается.
Microsoft решила купить Activision Blizzard 18 января 2022 года. Соглашение было одобрено советами директоров двух компаний. Теперь оно должно пройти проверку антимонопольным регулятором.
Против сделки активно выступает Sony, которая утверждает, что Microsoft хочет перенести Call of Duty с PlayStation, чтобы заманить игроков на Xbox. Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер неоднократно это отрицал, однако Sony настаивает на своем.
В заявках в Бразилии японская компания утверждала, что Call of Duty — настолько мощная игровая франшиза, что Microsoft может использовать ее, чтобы навредить конкурентам. В ответ американская компания обвинила Sony, что она ввела антимонопольный регулятор в заблуждение, «преувеличив важность Call of Duty для своей жизнеспособности».