Microsoft заключила многолетний договор с Nvidia на выпуск игр издательства в GeForce Now

Он пытался убедить представителей комиссии, что приобретение разработчика видеоигр будет полезно для конкуренции. По его словам, если сделка с Activision Blizzard состоится, то все игры разработчика появятся в GeForce Now, включая шутеры из серии Call of Duty. Смит подчеркнул, что после покупки разработчика Microsoft сделает шутер «доступным для еще 150 млн человек».