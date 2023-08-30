Алина Горбачева: «Мой поступок никак не связан с фигурным катанием»

Об исчезновении Алины Горбачевой накануне рассказала ее мама. После тренировки девочка не вернулась домой. Тем же вечером ее нашли в одном из московских кинотеатров. По информации «Р-Спорт», конфликтов у нее ни с кем не было, но она не назвала причину исчезновения, а ночь провела на лестнице в жилом доме.