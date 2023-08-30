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Алина Горбачева: «Мой поступок никак не связан с фигурным катанием»

Максим Саблин
Сегодня в 11:28

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала свое нашумевшее исчезновение. В своем инстаграме* она пишет, что поступок не связан с фигурным катанием.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой», — рассказала спортсменка.

«Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко, ее тренер. — Прим. ред.), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!» — обещает Горбачева.

«У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — заканчивается ее пост.

Об исчезновении Алины Горбачевой накануне рассказала ее мама. После тренировки девочка не вернулась домой. Тем же вечером ее нашли в одном из московских кинотеатров. По информации «Р-Спорт», конфликтов у нее ни с кем не было, но она не назвала причину исчезновения, а ночь провела на лестнице в жилом доме.

По информации СМИ, фигуристка жила вместе с тренером Софьей Федченко и перед уходом планировала найти другого наставника. Бабушка Горбачевой поделилась, что перед пропажей между спортсменкой и Федченко возник конфликт, сама женщина не видела внучку несколько лет из‑за запрета, а девочка при побеге забрала большую сумму денег и паспорт. Позже отец Горбачевой опроверг эту информацию.

* Instagram принадлежит корпорации Meta, она признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

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Алина ГорбачеваСофья Федченко
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