Алина Горбачева: «Мой поступок никак не связан с фигурным катанием»

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала свое нашумевшее исчезновение. В своем инстаграме* она пишет, что поступок не связан с фигурным катанием.
«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой», — рассказала спортсменка.
«Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко, ее тренер. — Прим. ред.), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!» — обещает Горбачева.
«У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — заканчивается ее пост.
Об исчезновении Алины Горбачевой накануне рассказала ее мама. После тренировки девочка не вернулась домой. Тем же вечером ее нашли в одном из московских кинотеатров. По информации «Р-Спорт», конфликтов у нее ни с кем не было, но она не назвала причину исчезновения, а ночь провела на лестнице в жилом доме.
По информации СМИ, фигуристка жила вместе с тренером Софьей Федченко и перед уходом планировала найти другого наставника. Бабушка Горбачевой поделилась, что перед пропажей между спортсменкой и Федченко возник конфликт, сама женщина не видела внучку несколько лет из‑за запрета, а девочка при побеге забрала большую сумму денег и паспорт. Позже отец Горбачевой опроверг эту информацию.
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