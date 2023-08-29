В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева

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Бабушка Алины Горбачевой рассказала «Комсомольской правде», что тренер Софья Федченко запретила фигуристке связываться с родными. Женщина не общалась с внучкой и не виделась с ней последние три года. «[Тренер] сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку», — говорит бабушка. По ее словам, Горбачева жила в квартире Федченко, после ссоры взяла деньги и паспорт, а затем ушла из неё.

Источник поведал телеграм-каналу Shot, что Горбачева хотела сменить тренера. На фоне того, что Федченко забрала ее у родителей в девять лет, у них возник конфликт. По словам собеседника, фигуристка может находиться у кого‑то из друзей.

Одна из воспитанниц «Чкалов Арены» рассказала телеграм-каналу Mash, что на Покровской набережной девушек преследовал странный мужчина.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту исчезновения Алины Горбачевой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка СК РФ.