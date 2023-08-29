В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева

Спортсменка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви в понедельник. Уличная камера в последний раз зафиксировала спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сказала мать фигуристки.
Baza уточняет, что около 18 часов она поссорилась с тренером и покинула арену. С собой у нее были телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета. Сегодня ее вещи найдены на Покровской набережной.
Горбачевой 16 лет. В феврале этого года она стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Перми. В финале Гран-при страны девушка заняла шестое место.