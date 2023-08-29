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В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева

Максим Саблин
Сегодня в 13:20
Обновлено в 17:39:

Бабушка Алины Горбачевой рассказала «Комсомольской правде», что тренер Софья Федченко запретила фигуристке связываться с родными. Женщина не общалась с внучкой и не виделась с ней последние три года. «[Тренер] сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку», — говорит бабушка. По ее словам, Горбачева жила в квартире Федченко, после ссоры взяла деньги и паспорт, а затем ушла из неё.

Источник поведал телеграм-каналу Shot, что Горбачева хотела сменить тренера. На фоне того, что Федченко забрала ее у родителей в девять лет, у них возник конфликт. По словам собеседника, фигуристка может находиться у кого‑то из друзей.

Одна из воспитанниц «Чкалов Арены» рассказала телеграм-каналу Mash, что на Покровской набережной девушек преследовал странный мужчина.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту исчезновения Алины Горбачевой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка СК РФ.

Мать фигуристки Алины Горбачевой сообщила РИА «Новости» о пропаже дочери.

Спортсменка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви в понедельник. Уличная камера в последний раз зафиксировала спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сказала мать фигуристки.

Baza уточняет, что около 18 часов она поссорилась с тренером и покинула арену. С собой у нее были телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета. Сегодня ее вещи найдены на Покровской набережной.

Горбачевой 16 лет. В феврале этого года она стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Перми. В финале Гран-при страны девушка заняла шестое место.

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