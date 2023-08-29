Пропавшую в Москве фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре

Пропавшую в Москве 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли. Девочку обнаружили в кинотеатре одного из торговых центров. Об этом сообщил РБК со ссылкой на прокуратуру.
В ведомстве заявили, что жизни и здоровью спортсменки ничего не угрожает. «По предварительной информации каких‑либо противоправных действий в отношении нее не совершено», — добавили в прокуратуре.
До этого Алину Горбачеву заметили на кадрах с камеры наблюдения в кафе. Знакомые девушки беспокоились, поскольку недавно на Покровской набережной их преследовал некий странный мужчина.
Кроме того, вещи фигуристки обнаружили в этом районе спустя несколько часов после исчезновения Алины. По информации Baza, спортсменка поссорилась с тренером накануне вечером и ушла с катка в неизвестном направлении.
Алина Горбачева в феврале 2023 года стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Перми. В финале Гран-при страны девушка заняла шестое место.
Она тренируется на «Чкалов Арене» в Москве у тренера Софьи Федченко. Девушка также проживала вместе с наставницей. После ссоры Горбачева забрала паспорт и деньги и покинула квартиру.