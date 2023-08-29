Российским киберспортсменам разрешат выступать под своим флагом

Международная федерация компьютерного спорта (IESF) разрешила российским киберспортсменам представлять страну на мировых соревнованиях. Об этом сообщила Федерация компьютерного спорта России.
На съезде мировой организации делегаты отменили решение от апреля 2022 года, которое запрещало россиянам выступать под своим флагом. За отмену выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 — воздержались. На том же заседании IESF отклонила предложение украинской федерации о приостановлении членства ФКС России в организации.
«Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом,» — отметил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
С декабря 2022 года россиянам можно было участвовать в международных соревнованиях под эгидой мировой федерации только в нейтральном статусе и без национальной символики, уточняют «Ведомости».
Российско-украинская Team Spirit стала победителем международного киберспортивного турнира Riyadh Masters 2023 по игре Dota 2. Победа принесла им 5 млн долларов из рекордного фонда в 15 млн.
Спустя неделю стало известно о том, что украинских игроков команды включили в черный список Федерации киберспорта Украины.