Российским киберспортсменам разрешат выступать под своим флагом

На съезде мировой организации делегаты отменили решение от апреля 2022 года, которое запрещало россиянам выступать под своим флагом. За отмену выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 — воздержались. На том же заседании IESF отклонила предложение украинской федерации о приостановлении членства ФКС России в организации.