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Team Spirit выиграла турнир по Dota 2 и забрала 5 млн долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 08:45

Российско-украинская Team Spirit стала победителем международного киберспортивного турнира Riyadh Masters 2023 по игре Dota 2. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

В финале Team Spirit играла против Team Liquid, в которую входят четыре киберспортсмена из Швеции и один из Польши. Матч завершился со счетом 3:1.

Призовой фонд Riyadh Masters составил 15 млн долларов, что стало рекордом для турниров по Dota 2 без учета The International. Из них 5 млн долларов забрала Team Spirit.

Турнир Riyadh Masters 2023 проводился при поддержке Федерации киберспорта Саудовской Аравии и проходил в Эр-Рияде.

Следующим чемпионатом, на котором выступит Team Spirit, станет The International. Он пройдет с 12 по 29 октября в Сиэтле.

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