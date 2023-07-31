Team Spirit выиграла турнир по Dota 2 и забрала 5 млн долларов

Российско-украинская Team Spirit стала победителем международного киберспортивного турнира Riyadh Masters 2023 по игре Dota 2. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
В финале Team Spirit играла против Team Liquid, в которую входят четыре киберспортсмена из Швеции и один из Польши. Матч завершился со счетом 3:1.
Призовой фонд Riyadh Masters составил 15 млн долларов, что стало рекордом для турниров по Dota 2 без учета The International. Из них 5 млн долларов забрала Team Spirit.
Турнир Riyadh Masters 2023 проводился при поддержке Федерации киберспорта Саудовской Аравии и проходил в Эр-Рияде.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям