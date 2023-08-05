Федерация киберспорта Украины забанила игроков Team Spirit за выступления с россиянами

Участники киберспортивной команды Team Spirit по дисциплине Dota 2 Мирослав «Mira» Колпаков и Илья «Yatoro» Мулярчук включены в черный список украинской федерации киберспорта (UESF). Об этом сообщил представитель организации Ra1mer в Telegram.
Кроме них в бан попали профессиональные игроки в CS:GO Игорь «w0nderful» Жданов, Мирослав «zont1x» Плахотя и Захар «Polbandana» Силедчик.
Причиной в опубликованной Ra1mer таблице названы официальные матчи в одной команде с россиянами. Не уточняется, какое именно наказание грозит спортсменам. Cybersport.ru предполагает, что UESF перестанет оказывать им поддержку при выезде из Украины, а также запретит представлять сборную страны.
Ra1mer добавил, что бан получили Александр «s1mple» Костылев и Валерий «b1t» Ваховский из Natus Vincere, однако вскоре удалил этот пост и сказал, что будет делиться информацией «только постфактум». Сама UESF о бане не объявляла.
31 июля Mira и Yatoro в составе Team Spirit выиграли престижный турнир Riyadh Masters. Команда, в которой участвовали и россияне, забрала чемпионский кубок и 5 млн долларов.