Федерация киберспорта Украины забанила игроков Team Spirit за выступления с россиянами

Причиной в опубликованной Ra1mer таблице названы официальные матчи в одной команде с россиянами. Не уточняется, какое именно наказание грозит спортсменам. Cybersport.ru предполагает, что UESF перестанет оказывать им поддержку при выезде из Украины, а также запретит представлять сборную страны.