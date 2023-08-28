Мать главы испанской футбольной федерации объявила голодовку в знак поддержки сына

Также Руис заявила, что ее семья сильно страдала из‑за происходящего вокруг Рубиалеса. Бежар же подчеркнула, что ее сын «не заслуживает» той критики, которой он подвергся из‑за поцелуя футболистки Эрмосо в финале Чемпионата мира.