Мать главы испанской футбольной федерации объявила голодовку в знак поддержки сына

Анхелес Бежар, мать президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, объявила голодовку в знак поддержки сына. Об этом сообщил Independent.
Женщина намерена голодать «день и ночь», пока не будет найдено решение проблемы «кровавого и бесчеловечного преследования» ее сына. В качестве места для голодовки она выбрала церковь Дивина Пастора в городе Мотриль.
Двоюродная сестра Рубиалеса Ванесса Руис поддержала родственницу и выступила перед церковью. Руис призвала игрока сборной Испании Дженни Эрмосо «сказать правду» и описала Рубиалеса как «прекрасного человека».
Также Руис заявила, что ее семья сильно страдала из‑за происходящего вокруг Рубиалеса. Бежар же подчеркнула, что ее сын «не заслуживает» той критики, которой он подвергся из‑за поцелуя футболистки Эрмосо в финале Чемпионата мира.
После победы испанских спортсменок на чемпионате мира по футболу Луис Рубиалес на радостях поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо. Журналисты и болельщики раскритиковали этот поступок. Рубиалесу пришлось извиниться.
«Конечно, я совершил ошибку. Должен признать это. Я сделал это в момент нахлынувших эмоций, без каких‑либо злых намерений; то, что произошло, произошло спонтанно», — сказал он.
Сама Дженнифер Эрмосо отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется.
Тем не менее, критика функционера не закончилась. Именитые футболисты и спортивные организации призвали отстранить Рубиалеса. А прокуратура Мадрида даже начала проверку по факту сексуализированного насилия.