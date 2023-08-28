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Disney+ отказался от сериалов «Наутилус» и «Спайдервик: Хроники» в рамках сокращения бюджета

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:59

Disney+ отказался от сериала «Наутилус» — приквела к «20000 лье под водой», который анонсировал два года назад. Об этом сообщает Deadline.

Такое решение было принято в рамках плана по сокращению расходов на неспортивный контент на 3 млрд долларов. Отмене также подвергся сериал «Спайдервик: Хроники».

Он и «Наутилус» с Шазадом Латифом в главной роли были уже отсняты. В настоящее время Disney+ и производственная группа ищет для проектов новые дома.

За последние несколько месяцев с Disney+ и Hulu сняли десятки оригинальных проектов, а генеральный директор компании Disney Боб Айгер также объявил о сокращении выпуска новых сериалов и фильмов Marvel и «Star Wars».

Тогда Айгер высказался о планах сосредоточиться на снижении затрат и качестве своих проектов, которые будут выходить куда реже, становясь большим событием для индустрии. Он также говорил о возможности лицензирования компанией Disney своего контента для других стримеров.

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Боб Айгер
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