Disney будет снимать меньше проектов Marvel и «Звездных войн»

Компания планирует сосредоточиться на снижении затрат и качестве своих проектов, которые будут выходить куда реже, становясь большим событием для индустрии. По словам главы Disney, большой поток сериалов по франшизам лишь запутал зрителей и привел к снижению внимания аудитории. Айгер также сказал о возможности лицензирования компанией Disney своего контента для других стримеров.