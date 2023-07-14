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Disney будет снимать меньше проектов Marvel и «Звездных войн»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:24

Глава Disney Боб Айгер заявил, что компания станет делать меньше проектов по вселенным «Звездных войн» и Marvel. Его слова передает канал CNBC.

По его мнению, количество контента в рамках киновселенной Marvel пошло во вред вниманию аудитории. «Они [Marvel] толком не присутствовали на телевизионном рынке, а в итоге не только увеличили количество фильмов, которые производят, но и сняли целый ряд сериалов. По правде говоря, это только рассеяло внимание», — отметил Айгер.

Компания планирует сосредоточиться на снижении затрат и качестве своих проектов, которые будут выходить куда реже, становясь большим событием для индустрии. По словам главы Disney, большой поток сериалов по франшизам лишь запутал зрителей и привел к снижению внимания аудитории. Айгер также сказал о возможности лицензирования компанией Disney своего контента для других стримеров.

В начале этого года Disney провела реорганизацию бизнеса. Она предусматривала сокращение расходов на 5,5 млрд долларов, из которых 3 млрд сокращены за счет контента, за исключением спортивных проектов.

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