Disney будет снимать меньше проектов Marvel и «Звездных войн»

По его мнению, количество контента в рамках киновселенной Marvel пошло во вред вниманию аудитории. «Они [Marvel] толком не присутствовали на телевизионном рынке, а в итоге не только увеличили количество фильмов, которые производят, но и сняли целый ряд сериалов. По правде говоря, это только рассеяло внимание», — отметил Айгер.
Компания планирует сосредоточиться на снижении затрат и качестве своих проектов, которые будут выходить куда реже, становясь большим событием для индустрии. По словам главы Disney, большой поток сериалов по франшизам лишь запутал зрителей и привел к снижению внимания аудитории. Айгер также сказал о возможности лицензирования компанией Disney своего контента для других стримеров.
В начале этого года Disney провела реорганизацию бизнеса. Она предусматривала сокращение расходов на 5,5 млрд долларов, из которых 3 млрд сокращены за счет контента, за исключением спортивных проектов.