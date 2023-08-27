В Красноярске подростка задержали за то, что он перевернул портреты Пригожина и Уткина у мемориала

Задержанный представился Алексеем. «Сказали, что нас задержали за поведение, что мы опустили фотку. С нами провели беседу, из‑за того, что мы ничего не разрушили, штраф или просто отпустят с предупреждением. Мы ничего не подписывали, только объяснение пишем. Друг сам позвонил и пришел», — рассказал он. В пресс-службе МВД Красноярска эту информацию подтвердили.