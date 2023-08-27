В Красноярске подростка задержали за то, что он перевернул портреты Пригожина и Уткина у мемориала

В Красноярске полиция задержала 16-летнего подростка за то, что он перевернул лицами вниз портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина на стихийном мемориале, сообщает NGS24.ru.
Очевидцем задержания стала журналистка издания. Подростки подошли к мемориалу вдвоем и перевернули изображения лидеров ЧВК «Вагнер» на городской Красной площади. Одному из них удалось скрыться, а второго повалили лицом на землю при попытке сбежать. Ему также скрутили руки. Позже первый сам подошел к машине сотрудников охраны правопорядка.
Задержанный представился Алексеем. «Сказали, что нас задержали за поведение, что мы опустили фотку. С нами провели беседу, из‑за того, что мы ничего не разрушили, штраф или просто отпустят с предупреждением. Мы ничего не подписывали, только объяснение пишем. Друг сам позвонил и пришел», — рассказал он. В пресс-службе МВД Красноярска эту информацию подтвердили.
У мемориала возле бывшего «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге в четверг напали на журналистку Al Jazeera Ранию Дриди. Пьяный русский мужчина ударил ее в висок, в больнице ей диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.
Московский мемориал погибшим «вагнерам» появился на Варварке. Там же можно найти фотографии членов экипажа самолета Ил-22, который был сбит во время мятежа ЧВК «Вагнер», а также Дарьи Дугиной и военкора Ростислава Журавлева.