Реклама
Новости

В Красноярске подростка задержали за то, что он перевернул портреты Пригожина и Уткина у мемориала

Максим Саблин
Сегодня в 14:04

В Красноярске полиция задержала 16-летнего подростка за то, что он перевернул лицами вниз портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина на стихийном мемориале, сообщает NGS24.ru.

Очевидцем задержания стала журналистка издания. Подростки подошли к мемориалу вдвоем и перевернули изображения лидеров ЧВК «Вагнер» на городской Красной площади. Одному из них удалось скрыться, а второго повалили лицом на землю при попытке сбежать. Ему также скрутили руки. Позже первый сам подошел к машине сотрудников охраны правопорядка.

Задержанный представился Алексеем. «Сказали, что нас задержали за поведение, что мы опустили фотку. С нами провели беседу, из‑за того, что мы ничего не разрушили, штраф или просто отпустят с предупреждением. Мы ничего не подписывали, только объяснение пишем. Друг сам позвонил и пришел», — рассказал он. В пресс-службе МВД Красноярска эту информацию подтвердили.

У мемориала возле бывшего «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге в четверг напали на журналистку Al Jazeera Ранию Дриди. Пьяный русский мужчина ударил ее в висок, в больнице ей диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

Московский мемориал погибшим «вагнерам» появился на Варварке. Там же можно найти фотографии членов экипажа самолета Ил-22, который был сбит во время мятежа ЧВК «Вагнер», а также Дарьи Дугиной и военкора Ростислава Журавлева.

расскажите друзьям
люди
Евгений ПригожинДмитрий УткинДарья ДугинаРостислав Журавлев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»