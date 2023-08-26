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В Петербурге на журналистку Al Jazeera напали у «ЧВК Вагнер Центра»

Максим Саблин
Сегодня в 15:32

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналистку Al Jazeera Ранию Дриди, сообщают «Фонтанка» и 78.ru. Преступника разыскивают по статье о побоях (статья 116 УК РФ).

На палестинскую журналистку напали во время прямого эфира со стихийного мемориала, который возник у бизнес-центра «Морской» (бывший «ЧВК Вагнер Центр W»), уточняет 78.ru. К 41-летней женщине с оператором подошел пьяный мужчина и попытался испортить оборудование, затем ударил ее в правый висок и убежал.

Обидчика Дриди описала как русского мужчину 30 лет в джинсах и черной куртке. Ее доставили в Александровскую больницу, где диагностировали у нее сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, добавляет «Фонтанка». Позже она была отпущена домой.

Как рассказала фотокорреспондентка Наиля Муллаева «Бумаге»*, в тот день у мемориала ходил мужчина с нашивками ЧВК «Вагнер» на военной форме, угрожал избиениями журналистам, которые фотографируют венки и подходящих людей. Грубиян обещал разбить телефон фотографа и отрезать ей палец. «Я женщин не бью, я женщин убиваю», — сказал он Наиле.

Напавшему на Дриди грозят обязательные или принудительные работы, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

На арабском телевидении Рания Дриди освещает российско-украинский конфликт.

*Интернет-издание «Бумага» приказом Минюста России признано иностранным агентом.

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