В Петербурге на журналистку Al Jazeera напали у «ЧВК Вагнер Центра»

Как рассказала фотокорреспондентка Наиля Муллаева «Бумаге»*, в тот день у мемориала ходил мужчина с нашивками ЧВК «Вагнер» на военной форме, угрожал избиениями журналистам, которые фотографируют венки и подходящих людей. Грубиян обещал разбить телефон фотографа и отрезать ей палец. «Я женщин не бью, я женщин убиваю», — сказал он Наиле.