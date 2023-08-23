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Yandex N.V. начнет международный бизнес под новым брендом

Максим Саблин
Сегодня в 12:29

Нидерландская Yandex N.V., которой пока принадлежит «Яндекс», начнет международный бизнес под новым названием, узнал «Интерфакс».

Информагентство обратило внимание на вакансии, которые компания начала публиковать на своем аккаунте в LinkedIn. В описании одной из них говорится: «В рамках текущего переходного процесса, известного как Project Left, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке».

По словам источника «Интерфакса», Project Left — это рабочее название самого проекта корпоративной реструктуризации. Настоящее название будущей компании пока не анонсировали, добавил он.

Реструктуризация, пишет агентство, предполагает разделение бизнесов на российский и международный. Российский бизнес будет передан в «управление менеджмента», а Yandex N.V. выйдет из числа владельцев бизнеса в РФ. Ей перейдут международные части направлений «облаков», беспилотных автомобилей, образования «Яндекса Практикума» и краудсорсинговой платформы «Толока».

Штаб-квартира Yandex N.V. находится в Амстердаме. Также крупные офисы «Яндекса» есть в Тель-Авиве и Белграде.

В марте источники РБК сообщали о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» группе инвесторов. По информации Bloomberg, эту долю могут приобрести Владимир Потанин и Вагит Алекперов.

В августе сооснователь и бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож выступил против российской военной операции. После ее начала он понял, что «история с „Яндексом“ закончена».

С его личного сайта пропали упоминания о деятельности в России, «Яндекс» в биографии обозначен как «одна из крупнейших интернет-компаний в Европе», а сам создатель компании значится как «израильский еврей, родившийся в советском Казахстане, предприниматель, ученый-компьютерщик, инвестор и филантроп».

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