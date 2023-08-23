Yandex N.V. начнет международный бизнес под новым брендом

Нидерландская Yandex N.V., которой пока принадлежит «Яндекс», начнет международный бизнес под новым названием, узнал «Интерфакс».
Информагентство обратило внимание на вакансии, которые компания начала публиковать на своем аккаунте в LinkedIn. В описании одной из них говорится: «В рамках текущего переходного процесса, известного как Project Left, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке».
По словам источника «Интерфакса», Project Left — это рабочее название самого проекта корпоративной реструктуризации. Настоящее название будущей компании пока не анонсировали, добавил он.
Реструктуризация, пишет агентство, предполагает разделение бизнесов на российский и международный. Российский бизнес будет передан в «управление менеджмента», а Yandex N.V. выйдет из числа владельцев бизнеса в РФ. Ей перейдут международные части направлений «облаков», беспилотных автомобилей, образования «Яндекса Практикума» и краудсорсинговой платформы «Толока».
Штаб-квартира Yandex N.V. находится в Амстердаме. Также крупные офисы «Яндекса» есть в Тель-Авиве и Белграде.
В марте источники РБК сообщали о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» группе инвесторов. По информации Bloomberg, эту долю могут приобрести Владимир Потанин и Вагит Алекперов.
В августе сооснователь и бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож выступил против российской военной операции. После ее начала он понял, что «история с „Яндексом“ закончена».
С его личного сайта пропали упоминания о деятельности в России, «Яндекс» в биографии обозначен как «одна из крупнейших интернет-компаний в Европе», а сам создатель компании значится как «израильский еврей, родившийся в советском Казахстане, предприниматель, ученый-компьютерщик, инвестор и филантроп».