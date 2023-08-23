Yandex N.V. начнет международный бизнес под новым брендом

Информагентство обратило внимание на вакансии, которые компания начала публиковать на своем аккаунте в LinkedIn. В описании одной из них говорится: «В рамках текущего переходного процесса, известного как Project Left, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке».