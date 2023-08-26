В Москве начали тестировать курьеров-колобков

«Яндекс» тестирует своих роботов-курьеров в Москве с декабря 2020 года. Сперва компания запустила доставку заказов из «Яндекс Еды» в районе метро «Белорусская», а с апреля 2021-го роботы-курьеры начали доставлять продукты из супермаркетов и заказы из ресторанов в Хамовниках.