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В Москве начали тестировать курьеров-колобков

Семён Гудошников
Сегодня в 13:27

В Москве начали тестировать роботов-курьеров в виде колобка. Кадры испытаний разлетелись по телеграм-каналам.

Робот представляет собой самоходный шар диаметром 40 сантиметров, который перемещается, вращаясь на 360 градусов. Он оснащен компьютерным зрением и внутренним динамиком, которые позволяют ему взаимодействовать с людьми.

Таких AI-колобков планируют использовать для доставки небольших посылок, документов и продуктов, а также патрулирования улиц и социальной помощи. Испытания тестового колобка проходят в павильоне «Умный город» на ВДНХ, уточняется на сайте московской мэрии.

«Яндекс» тестирует своих роботов-курьеров в Москве с декабря 2020 года. Сперва компания запустила доставку заказов из «Яндекс Еды» в районе метро «Белорусская», а с апреля 2021-го роботы-курьеры начали доставлять продукты из супермаркетов и заказы из ресторанов в Хамовниках.

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